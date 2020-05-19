台灣男演員楊祐寧早前在社交平台上驚喜宣布自己升級做爸爸，交往3年的未婚妻Melinda已有身孕，抗疫期間成功造人，準父母分享喜訊表達激動心情。一直以陽光暖男形象深入民心的楊祐寧出道多年卻一直鮮少傳出緋聞，最為人熟知的要屬與台灣女星郭采潔高調戀愛4年。當初被外界看好的戀情，楊祐寧卻與郭采潔無法「走下去」，圈外女友Melinda靠一個原因贏郭采潔？

37歲楊祐寧宣布做爸爸，與圈外女友Melinda進入人生下一個階段。（yoyang@IG）

與未婚妻相差7歲 低調秘戀3年

為人作風比較低調的楊祐寧，與圈外女友Melinda自2017年低調交往3年，直到雙方有了愛情結晶，並到了談婚論嫁的地步才公開未婚妻身份，宣布即將邁入人生下一個階段。兩人雖然相差7歲，但是戀情一直十分穩定及甜蜜，雙方保密工作做足，戀愛期間保持低調作風，難尋蛛絲馬跡。據悉兩人婚禮受到疫情影響而延遲，預計最快會在明年舉辦婚禮。

楊祐寧大方在微博上傳一張與未婚妻Melinda的甜蜜合照，附文「我和我的未婚妻Melinda ,準備進入人生下一個階段！ 」外加一張超音波照，向大家傳達自己成為人父的消息！消息一公開，楊祐寧微博就收到源源不斷來自網友以及圈内好友的祝福，包括章子怡、陳妍希、舒淇、文詠珊、楊謹華等，甜蜜模樣羡煞旁人。

楊祐寧驚喜公佈未婚妻懷孕喜訊：

據悉，未婚妻Melinda Wang主要從事時尚設計工作，身兼商品模特兒，皮膚黝黑的她走歐美路綫，身材性感火辣的她，平時也會大方上傳泳裝照，活潑外向形象十分亮眼。Melinda不但是時尚博主，同時自創泳衣和生活品牌，是一個十足的事業型自信女强人。

Melinda與楊祐寧交往3年。（wangmelinda@IG）

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與郭采潔高調戀愛4年 因「這個原因」遺憾分手

楊祐寧與郭采潔曾經談過一場轟轟烈烈的戀愛，被娛樂圈公認為「金童玉女」的兩人，一度傳出視對方為結婚對象。2011年兩人一起拍攝台劇《向前走向愛走》結緣，並擦出愛火，後來二人又接拍電影《大尾鱸鰻》飾演情侶，戲裏戲外都十分甜蜜，經常高調放閃。戀愛期間還一起情遊巴黎，被調侃是兩人的「預支蜜月行」，讓外界更加看好楊祐寧與郭采潔的戀情。

不過高調戀愛4年，仍然敵不過情變，在2015年3月分手，有傳雙方工作聚少離多，加上楊祐寧被家人催婚，但女方認為當時還是衝刺事業更為重要，兩人婚姻共識不足，最後只能遺憾說分手。

楊祐寧與郭采潔高調戀愛4年，可惜終遺憾分手收場。（《大尾鱸鰻》劇照）

楊祐寧前女友郭采潔近照：（點閱下圖）

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郭采潔:「有種錯過的感覺」

據悉這段被外界高度關注的戀情讓雙方在分開後，都為這刻苦銘心的感情經歷渡過了一段頗長的療傷期，即使已是分手狀態，但是兩人仍然大方出演電影《大尾鱸鰻2》繼續飾演情侶，有指當中有一場戲安排了楊祐寧向郭采潔下跪的求婚戲，拍完後郭采潔跑進廁所崩潰大哭，似乎觸景生情，情傷難以癒合。

郭采潔分手後與楊祐寧再合作。（《大尾鱸鰻》劇照）

更多郭采潔與楊祐寧相片：（點閱下圖）

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價值觀不同 愛情等同宣告死亡?

相比起來，今年30歲的Melinda與郭采潔是截然不同的兩種類型的女生，雖然雙方的氣場和能力都很强，不過Melinda屬於奔放又放鬆的女生，而郭采潔則偏向甜美卻又多慮的個性。感情方面，當年楊祐寧與郭采潔高調戀愛，自然受到外界矚目，加上楊祐寧對於戀愛一向喜歡低調處理，這段眾目睽睽之下的「見光」感情關係一定累積不少外界壓力。加上郭采潔曾透露自己個性比較强勢，自認主導性強，楊祐寧則屬於隨遇而安的浪子型，雖然說個性互補，但是一遇到價值觀不同的問題，則會「走入死胡同」，難有挽回餘地。

楊祐寧與未婚妻Melinda感情甜蜜穩定。（yoyang/wangmelinda@IG）

相反，Melinda與楊祐寧交往3年來都一直相當低調，從來不會吵著放閃或宣示主權，即使戀情曝光Melinda仍然維持低調生活，小心翼翼守護這段關係，配合楊祐寧的步調。加上Melinda偏向外國人的熱情奔放又隨性的個性，相信為配合男方藝人身份與忙碌的工作，兩人亦作出不少妥協與遷就。如今一拍即合的兩人成為準父母，不少粉絲也為楊祐寧終於「遇見對的人」而感到高興！