【楊祐寧結婚】38歲楊祐寧在5月時，宣布交往3年的未婚妻Melinda已有身孕，成為準爸爸。最近，楊祐寧突然在社交媒體上分享多張婚照，台式小清新的風格引來一致好評。

38歲的台灣陽光型男楊祐寧曾與郭采潔高調拍拖4年，最後在2015年分手，有傳雙方因工作聚少離多；其後，楊祐寧自2017年起，與小7年圈外女友Melinda低調交往3年，直到今年5月，楊祐寧在毫無預警下宣布結婚與做爸爸：「我和我的未婚妻Melinda，準備進入人生下一個階段！」

楊佑寧與圈外女友Melinda於9月9日結婚，二人正式成立夫妻。（yoyang@instagram）

楊佑寧在台灣校園拍攝小清新婚照 一貫隨性路線

楊佑寧曾提過完成上海的拍攝，便會返台正式登記註冊，近日又楊佑寧一貫做法，突然在社交媒體上分享多張婚照，寫上：「9.9」，9月9日二人正式成立夫妻，意指長長久久。

楊佑寧與Melinda有別一般的新郎新娘，沒有婚紗，沒有西裝，他穿上米白色的Polo裇配上卡其色的直腳褲，她則穿了米白色的針織Polo裇配白色絲絹裙，在台灣校園中取景，二人感覺清新脫俗，展現個性，雖則低調，但清楚展示到二人是甜蜜準夫妻的身份；據台灣媒體報導，楊佑寧經紀人表示「校園婚照」是登記當天隨興拍攝，一貫楊氏夫妻隨性路線，也可能會用這組照片當婚紗照。

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楊佑寧與Melinda簡單穿了Polo裇便拍婚照，十分親民。（shalalasam@instagram）

奢華風比下去 港台明星轉投小清新Pre-wedding婚照？

過往的明星婚照偏向奢華風，如到歐州各地取景，穿上設計師訂製的禮服，一生人一次，誓要是最漂亮的。

然而，近年明星都轉投貼地、小清新風，比起華麗的外形，現在更流行展示自我、二人故事的婚照，不只是楊祐寧與Melinda，柯佳嬿與坤達，以及林宥嘉與丁文琪也帶起小清新婚照的潮流。丁文琪曾在日本留學數年，產生感情，林宥嘉便陪丁文琪回到日本拍攝婚照，有森林風，也有只穿日常服在街頭、遊樂場拍攝，充滿童趣感。香港代表也有陳柏宇與符曉薇、陳嘉寶與黃頌祈的婚照。



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