中國電視劇製作產業協會詳述演員劣行　設網劇五大規條止粗製濫造

近兩年來，內地有不少網劇彈起，尤其是2018年的《延禧攻略》、《如懿傳》，2019年的《陳情令》、《錦衣之下》以及今年的《我，喜歡你》、《狼殿下》等，不止掀起追劇熱潮，還令劇中演員爆紅，因此出現越來越多的網劇。而為了防止粗製濫造的的作品湧現，相關機構也不時推出規定政策，日前，中國電視劇製作產業協會就發布了《關於電視劇（網路劇）製作「去浮華浮躁、重創作規律」的幾點意見》，總共有五點。

首先，必須去浮華浮躁、重創作規律。避免過度依賴流量化、數據化同收視率，將全行業的關注點引導到打造思想內涵精神，藝術質量精湛的優質作品上。

其次，必須加重文化含量，提升藝術質量。當中提及因過度流量化和數據化的影響，網劇文化含量明顯不足，白甜寵現象嚴重，還有脫離生活、脫離實際，以及架空歷史、歪曲歷史等作品。因此要在內容上做出規範。

第三，必須端正創作態度、尊重藝術規律。指出劇集創作長期重演員，輕幕後、製作現象嚴重，表明有的演員自帶編劇，現場隨意改動劇本；有的演員自帶化妝師、服裝師，不安劇情需要設計自己的形象；有的演員不尊重對手，不熟悉劇情，甚至不背台詞；還有的經紀公司過度關注藝人自我形象與表現，更拒演、怠工，消極等惡劣行位脅迫製片人同導演就範，嚴重干擾創作。規定要大力提升經理人同藝人的藝術修養，端正創作態度，尊重藝術。

第四，必須淨化市場環境，促進產業良性發展。不能被市場牽著鼻子走，更不能讓那些被污染了的數據和流量成為評價作品的主要指標。

最後，抵制不良行為，端正創作態度。