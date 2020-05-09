騰訊愛奇藝優酷欲聯手降藝人七成片酬　網友：咁樣邊個去錄綜藝？

內地娛樂圈近年不時推出有關「限制薪酬」的相關指令，7日，騰訊視頻、愛奇藝、優酷三大視頻平台聯合六大影視公司發布《關於開展團結一心共克艱難 行業自救行為倡議書》。

據內地媒體報道，有業內知情人士透露，目前騰訊、愛奇藝、優酷統一擬出了一份「藝人綜藝酬勞表」，合力定價。該表格分為四個價位區間，具體列明哪位藝人分屬哪個區間。據悉，表格中的最高價位酬勞為「千萬級」，但在這一位置的藝人，所得酬勞相比之前也減少很多。

知情人士續指道，因為市場大環境艱難，平台以及廣告客戶資金緊張，所以才協議聯合降低藝人薪酬。

然而，在三大平台酬勞差不多或者一樣的情況下，邀請藝人的競爭也會越激烈，節目方案成為藝人團隊青睞的關鍵。有業內人士指出，如果偶像類節目，項目方往往會首選有過「偶像經歷」，且經驗較豐富的藝人，包括宋茜、張藝興、黃子韜、吳亦凡、鹿晗，抑或新一代選出的偶像蔡徐坤、王一博等等。但始終這樣的人選有限，導師既要有新鮮度，又要能產生火花，加之平台之間還要競爭，實在難上加難。

據悉，此前有兩個節目曾同時邀請統一位藝人，對方團隊的選擇標準就是看雙方提供的薪酬，價高者得。

點擊下圖睇部份偶像出身的藝人：

+ 4 + 3 + 2

另外，有平台人士透露，根據新的倡議標準，一些藝人的酬勞直接被降七、八成，在權衡其他工作後，不乏有人選擇退出。因此平台與藝人團隊談判時，要用一些商務代言去吸引對方，但實際上是增加了執行成本。

以往對此，網友們都紛紛贊成，但今次大家的第一反應是「那請把會員價格調低點」、「會員還有廣告，這三個都有」、「先把會員、超前點映啥的弄明白吧，最能撈錢的就是你們」，亦有網友認為：「這樣誰還去錄綜藝啊，都去直播帶貨吧，一小時都比這賺得多」、「三折有點太誇張了吧」、「播放平台惡意剪輯的毛病也得改改，不要為了博熱度做沒人性的事」等。