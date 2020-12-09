福布斯公布「亞洲社交媒體具有影響力明星」TOP100　華語圈佔26位

日前，福布斯（Forbes）公布了首個「亞洲社交媒體具有影響力明星」（Forbes Asia’s inaugural 100 Digital Stars），共有100位歌手、組合、影視演員等榜上有名，華語圈佔26位。

今次的TOP100並無排名， 這100位明星在個人的社交平台微博或者IG等均坐擁過百萬粉絲，即使今年取消了很多實體活動，但這些藝人依然通過社交媒體與粉絲互動、提高大眾認知並激發人們的樂觀情緒，利用自己的影響力在疫情期間做一些有意義的工作。除此之外，還綜合了各位藝人近來的工作、影響力、宣傳、品牌代言、商業活動等，以及在本地、地區同全球層面的認可度。

當中，易烊千璽是年紀最小的男明星，在影視、綜藝、時尚方面等發展不俗，憑藉電影《少年的你》斬獲第39屆香港電影金像獎最佳新演員獎，影片更代表香港角逐奧斯卡。微博坐擁8600萬粉絲，且由他代言的Emporio Armani and Tiffany & Co.也已獲得數百萬次轉發。

剛剛年滿20歲不久的易烊千璽可謂前途無量。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）

香港藝人方面，包括陳奕迅、王嘉爾、鄧紫棋、Angelababy以及甄子丹均入選。台灣則有五月天、周杰倫、蔡依林以及彭于晏。

+ 3 + 3 + 3

點擊下圖睇其餘入圍的華語明星：

+ 10 + 10 + 10

而韓國有6個組合以及12位歌手同演員在列，好似BLACKPINK、防彈少年團（BTS）、EXO、Red Velvet、李敏鎬、李聖經、朴信惠、鄭秀晶（Krystal）、秀智等。

+ 12 + 12 + 12

泰國娛樂圈中，也有五位上榜：

除此之外，還有一批荷里活明星進入該榜單，包括Rebel Wilson、Katherine Langford、Ruby Rose、Hugh Jackman、K.J Apa、Chris Hemsworth、Margot Robbie以及歌手Keith Urban、Troye Sivan等。

+ 4 + 4 + 4

點擊下圖睇日本藝人以及其他國家上榜明星：