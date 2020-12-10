Angelababy唯一明星當選「十大傑出新香港青年」　網友：憑咩？

日前，第四屆「十大傑出新香港青年」公布評選結果，Angelababy（楊穎）成為唯一影視演員當選，提名人為林建岳。

Baby是今屆唯一當選的明星。（網站截圖）

「十大傑出新香港青年」由十大傑出新香港青年評選組委會主辦、港漂圈承辦，意在表彰新來港青年在香港金融、地產、建築、工程、醫療、文化、藝術、社會等各領域取得的成就，以及其為香港社會不斷做出的傑出貢獻。要求候選人年齡在21歲至40歲期間，非香港本地出生持有香港身份證人士，且對社會或行業有巨大影響力，或對社會做出傑出貢獻。投票分為網絡投票（20%）與評委評審（80%）階段。

在Baby當選的文章中，簡單介紹了她的出生背景，2002年由上海移居香港，15歲開始模特兒事業，並細數了她在影視、綜藝、時尚方面的相關成就。除此之外，還列舉了Baby的公益事業，每年通過香港及內地的慈善機構進行捐款，資助逾30所小學，且一直關注香港青少年成長，以及呼籲保護穿山甲以及野生動物等。

林建岳推薦函。（網站截圖）

就往屆得獎者來看，為大家熟知的名人包括郎朗、郭晶晶、李雲迪、李小鵬等，因此，有網友質疑Baby「憑什麼」、「不匹配」等，但也有網友認為Baby是靠公益得獎，並無不妥。