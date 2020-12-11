玉樓春｜于正新古裝劇傳將登陸翡翠台　男主角同《延禧》有關聯

2018年，內地編劇兼製片人于正出品的清宮劇《玉樓春》紅遍亞洲，不止登頂TVB年度收視冠軍，還創下內地劇在TVB收視最高的紀錄。日前有消息指，于正的全新古裝喜劇《玉樓春》，將於明年1月25日至3月14日登陸TVB。

于正又有新劇登陸無綫。（微博@電視劇玉樓春）

該劇由白鹿、王一哲領銜主演，金晨、楊蓉、喬欣、宣璐、辣目洋子等主演，講述明朝隆慶年間（公元1567年－1572年）官家千金林少春（白鹿 飾）因父親被冤貪污而慘遭家破人亡，其後歷經成長，成為全國知名女商人，最後為正義大義滅親的故事，預計1月中於湖南衛視以及優酷播出。

女主角白鹿，出生於1994年。（微博@電視劇玉樓春）

事實上，其實男女主角的知名度相對來講不如一班主演，好似金晨、辣目洋子今年都分別通過綜藝節目《乘風破浪的姐姐》以及《演員請就位2》而人氣急升，喬欣早幾年憑藉都市劇《歡樂頌》系列為人熟知，楊蓉更是于正劇中的常用女配角等。而白鹿以《鳳囚凰》嶄露頭角，王一哲則曾參演《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》，在劇中飾演富察·傅恒的兒子富察·福康。

值得一提的是，于正對上一套在湖南衛視黃金檔播出的劇集要追溯到2014年的《宮鎖連城》，另一套吳謹言、許凱主演的《尚食》也已鎖定湖南衛視黃金檔，想必到時又會掀起熱話。