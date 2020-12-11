踩過界II．短劇評四｜王浩信談情多過上庭　其實同劇情發展有關係

無綫劇集《踩過界II》播至第四周（第15-19集），今周劇情對比起上周相差不遠，仍然是一個案件展延分成四集半播出。第四周劇情主要以馬如玉（馮素波飾）、劉子琛（張彥博飾）、姚敏（趙碩之飾）等人的「明星換心案」為主軸，講及文申俠（王浩信飾）為如何為受害人取回公義，最後一集當然是出現逆轉，馬如玉既取得「賠償」又能拿回心臟。

好多人會覺得談情戲對這種懸疑偵查，Case by Case一類的劇集是多餘的。（《踩過界II》截圖）

今周重點除了在「明星換心案」上，文申俠（王浩信飾）、趙正妹（蔡思貝飾）、谷一夏（張振朗飾）、邵美娜（張曦雯飾）這個複雜的四角關係亦變得更加複雜！先是王浩信戀上張曦雯，後來庭上對立後兩人關係又漸走漸遠，到今周劇情邵美娜離開師傅簡紹宏（秦沛飾）自立門戶後，關係又變得曖味，蔡思貝暗戀王浩信，但又疑似和張振朗發生關係，張振朗和前女友關係藕斷絲連，但又極力追求張曦雯，總之就是無綫劇集一貫套路，每個角色最少都有兩條或以上感情線。

感情線是最能令觀眾認識劇中角色的內心世界，之中的最關鍵部分。（《踩過界II》截圖）

網友一見感情線就鬧

如果有留意開討論區，不少網友看到感情線就鬧，但其實每套劇、電影都需要感情線，只是分好看與不好看，(當然有些係完全需要亦好看)，過去三個星期，《踩過界2》談情戲都有不少，但今個星期的篇幅就特別多，看得人有點「kick住kick住」，但為什麼要說「感情線」對無綫劇集來講是必需的？首要條件當然是滿足一班電視機觀眾，在平日苦悶的生活中，電視是不少人唯一的娛樂，劇集當中當然要滲透着一些浪漫的愛情元素，其二就是配合藝人、演員的發展，情侶檔做宣傳，出騷，拍廣告也較一個人「着數」。但凡事都要客觀一點，劇集內加入感情線並不止是TVB的不成文慣例，歐美劇、日韓劇都會有的。

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王浩信同張曦雯的感情線都幾好睇。（《踩過界II》截圖）

感情線的作用，並不止以上兩個原因，最重要的還是因為描寫角色上的需要。人物設定上，概括可分為事業和情兩大部份，亦即是行內人稱的「硬線」和「軟線」。談情是必需的，因為從「情」字出發，可以看出角色的性格，行事風格以及他的內心，從而讓角色變得更立體，觀眾也更易地代入其中。

王浩信又同蔡思貝成為一對。（《踩過界II》截圖）

感情戲令角色更立體

就以文申俠為例，他這麼努力地為弱勢社群抱不平，一方面是自己的理想，另一方面就是為了向第一輯已經身亡的前女友Yanice（朱千雪飾）贖罪，亦因為做公義律師是Yanice愛上他的其中一個原因。文申俠與趙正妹的關係，亦突顯出文申俠軟弱，需要別人幫助的人性化一面，趙正妹經常提及：「我係盲俠支盲公竹！」就是這個原因。邵美娜呢？其實就是協助劇情推進的催化劑，有邵美娜在第19集中的「判變」，才能突顯出文申俠與簡紹宏（秦沛飾）兩雄對決的情況激烈。觀眾認為邵美娜為愛而「判變」，但其實她只是因為理念不同而離開師傅簡紹宏。第15-19集出現較多感情篇幅，好可能是為劇情鋪路，感情愈深厚，反差就會愈大，然後觀眾的感受將會更加深刻。

友情戲才是重點

TVB從來寫感情戲比友情戲出色，但《踩過界2》友情戲真的寫得很OK，尤其是張振朗、王浩信和蔡思貝這三人的互動，對白精景又很生活化，令大家感受到他們的友情。這些互動可能是演技，亦好可能因為他們現實真的是好朋友，有人覺得這只是劇情的點綴，但最令人容易代入角色的就是這些互動。生活上我們很難會有盲俠的經歷，但一定都經歷過友情，如果有癲姐、Gogo做你朋友，就真的是死而無憾！

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