Taylor Swift MV露端倪傳已與Joe Alwyn秘婚　男方家人並沒否認

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

樂壇公主Taylor Swift將要滿31歲，昔日她每談一段戀愛都曾暗示有意結婚，卻都分手做收，反倒跟李安慧眼相中的《比利．林恩的中場戰事》（Billy Lynn's Long Halftime Walk）英國英俊小生祖艾雲（Joe Alwyn）交往4年後，被廣大粉絲懷疑已經秘婚。

Taylor Swift與拍拖4年的Joe Alwyn傳已秘婚：

Taylor Swift近日無預警推出全新專輯《恆久傳說》（evermore），有數首歌與用了化名的祖艾雲合作，被視為兩人愛的結晶，專輯中《Willow》的MV，只見她穿上婚紗，洋溢幸福與浪漫的感覺，被認為該不會在對外暗示，她已經不是單身、已成人妻？她與祖艾雲其實也與結了婚沒啥兩樣，不過歌迷仍期待她能舉辦婚禮，給外界分享喜氣的機會。

對於外界眼光始終不熱中的祖艾雲，不願多透露和Taylor Swift的感情進況，當然也不可能對於「秘婚」發表說法，英國媒體退而求其次，訪問他的家人，得到的回應卻是哈哈一笑，說道：「我很抱歉，我甚麼都不會講。」故弄玄虛的態度，被認為欲蓋彌彰，反而讓「秘婚」愈看愈像事實。

↓↓↓點圖看更多Taylor Swift IG美照↓↓↓

+11
+11
+11
第63屆格林美公布名單　Beyoncé入圍9項成史上最多提名女歌手
美國大選︱Taylor Swift撐拜登撐到盡　授權這首歌為民主黨助選
美國大選2020｜Taylor Swift呼籲投票　Katy Perry拍片宣傳重要性
【美國大選】演藝圈群星站哪邊？　Taylor Swift表態撐拜登賀錦麗
Kanye重提VMA「搶咪事件」係上帝指使　網民鬧爆：無藥可救！

延伸閱讀：

專訪／許富凱護嗓吞萬顆土雞蛋 單身7年不排斥姐弟戀

康康自爆險中風 深夜攤坐輪椅嚇翻老婆「來得太快」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。