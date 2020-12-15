Taylor Swift MV露端倪傳已與Joe Alwyn秘婚　男方家人並沒否認

樂壇公主Taylor Swift將要滿31歲，昔日她每談一段戀愛都曾暗示有意結婚，卻都分手做收，反倒跟李安慧眼相中的《比利．林恩的中場戰事》（Billy Lynn's Long Halftime Walk）英國英俊小生祖艾雲（Joe Alwyn）交往4年後，被廣大粉絲懷疑已經秘婚。

Taylor Swift與拍拖4年的Joe Alwyn傳已秘婚：

Taylor Swift近日無預警推出全新專輯《恆久傳說》（evermore），有數首歌與用了化名的祖艾雲合作，被視為兩人愛的結晶，專輯中《Willow》的MV，只見她穿上婚紗，洋溢幸福與浪漫的感覺，被認為該不會在對外暗示，她已經不是單身、已成人妻？她與祖艾雲其實也與結了婚沒啥兩樣，不過歌迷仍期待她能舉辦婚禮，給外界分享喜氣的機會。

對於外界眼光始終不熱中的祖艾雲，不願多透露和Taylor Swift的感情進況，當然也不可能對於「秘婚」發表說法，英國媒體退而求其次，訪問他的家人，得到的回應卻是哈哈一笑，說道：「我很抱歉，我甚麼都不會講。」故弄玄虛的態度，被認為欲蓋彌彰，反而讓「秘婚」愈看愈像事實。

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