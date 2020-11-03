美國大選︱Taylor Swift撐拜登撐到盡　授權這首歌為民主黨助選

還記得之前今年30歲美國樂壇天后Taylor Swift因為公開呼籲粉絲不要投票給共和黨女議員Marsha Blackburn，而槓上了現任美國總統特朗普（Donald Trump），當時特朗普還無厘頭回嗆：「Taylor Swift的發言讓我現在對她的音樂喜愛度減少了25%，OK？」一度成為網友之間的惡搞金句。

不過現在面對2020年特朗普與拜登之間膠著的美國總統大選選戰，Taylor Swift也決定首度將自己的歌曲授權給政治活動，進一步表達她對這次大選的熱切關注度！

相關圖輯：「等我們11月投票換掉你！」點圖看Taylor Siwft與特朗普罵戰及眾星表態（點圖放大↓↓↓）

今年發行第8張錄音室專輯《Folklore》並以全新風格廣獲各界樂評正面好評的Taylor Swift，在年初推出Netflix音樂紀錄片《Miss Americana》之時就同時公開了主題曲〈Only The Young〉，現在這位樂壇天后就第一次將自己的歌曲授權給政治活動，希望能夠為這次2020美國總統大選助選，喚起更多年輕選民進行投票。

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不過事實上〈Only The Young〉原本創作時就是一首以政治為主題的歌曲，Taylor Swift在接受Variety專訪時就坦承目睹了2018年美國中期選舉，她所支持的家鄉田納西州州長和參議員人選面臨失敗，而讓她動念寫下了〈Only The Young〉這首歌，歌詞非常直接寫到：「看見你聽到這則新聞臉上的失望表情，讓我無法入眠。你全身細胞都在無力地大叫，凍結在這個瞬間，你已經做盡了一切努力。在這個被操弄的遊戲中，連裁判都被愚弄，不該獲勝的那一方還以為自己是正確的。這一次你寡不敵眾，但只要還年輕，就可以繼續奔跑！」

Taylor Swift〈Only The Young〉成為美國總統大選宣傳曲的完整影片↓↓↓

加上10月初Taylor Swift還親自曝光「焗餅乾」照片，宣布美國總統大選支持拜登並向粉絲呼籲：「我們現在急需改變！」這也讓現在Taylor Swift〈Only The Young〉成為美國總統大選宣傳曲的舉動，被不少特朗普支持者批評是在幫民主黨的拜登進行拉票。另外Taylor Swift也在訪問中表示：「我看見現在很多年輕人希望破滅，對於未來感到非常不安和悲慘，然後他們竭盡所能地拚命在拉票，這一切實在太艱難了！槍枝暴力是最糟糕的，年輕人還要面對助學貸款、氣候變遷、甚至美國未來是否會與其他國家發生戰爭而擔憂，這些都是我們正面臨的可怕處境。」你怎麼看待Taylor Swift這一次在2020美國總統大選的各項舉動呢？

10月初Taylor Swift還親自曝光「焗餅乾」照片，宣布美國總統大選支持拜登並向粉絲呼籲：「我們現在急需改變！」（IG@taylorswift）

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