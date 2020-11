第63屆格林美公布名單　Beyoncé入圍9項成史上最多提名女歌手

第63屆格林美頒獎禮(Grammy Awards)於香港時間今日(25日)公布完整提名名單,天后Beyoncé領跑9項提名,Taylor Swift、Dua Lipa以及Roddy Rich緊隨其後,均有6項提名;Brittany Howard入圍5項,John Beasley、Billie Eilish、Megan Thee Stallion、Justin Bieber等各有4項入圍。

當中,Beyoncé僅憑藉《Black Parade》就已獲4項提名,包括年度製作(Record of the Year)、年度歌曲(Song of the Year)、最佳R&B歌手(Best R&B Performance)以及最佳R&B歌曲(Best R&B Song),《Savage》同樣入圍年度製作,並提名最佳Rap歌手(Best Rap Performance)同最佳Rap歌曲(Best Rap Song),另外兩項分別是最佳音樂錄影帶(Best Music Video)《Brown Skin Girl》、最佳音樂電影(Best Music Film)《Black Is King》。

Beyoncé 9項提名名單。(網站截圖)

Beyoncé是格林美史上獲得最多提名的女歌手,與英國歌手Paul McCartney一樣,已有79項提名,兩人並列第二,排在首位的是美國音樂製作人Quincy Jones同Jay-Z,都有80項提名。

Beyoncé同Jay-Z相當勁。(Instagram@beyonce)

而Taylor Swift的專輯《Folklore》入圍年度專輯(Album of the Year)同最佳流行專輯(Best Pop Vocal Album),當中《Cardigan》提名年度歌曲、最佳流行歌手(Best Pop Solo Performance),《Exile》入圍最佳流行組合/團體(Best Pop Duo/Group Performance),以及音樂劇《Cats》中的《Beautiful Ghost》提名最佳創作影視媒體歌曲(Best Song Written for Visual Media)。

Taylor Swift獲六項提名。(Instagram@taylorswift)

除此之外,韓國男團防彈少年團(BTS)憑藉《Dynamite》入圍最佳流行組合/團體,同Justin Bieber、Dua Lipa、Lady Gaga、Ariana Grande以及Justin Bieber等同場競爭。

BTS有份角逐最佳流行組合/團體。(Instagram@bts.bighitofficial)

然而,在提名名單公布後,未能入圍的Nicki Minaj在Twitter發文:「永遠不會忘記格林美在我有7隻歌同時在Billboard單曲榜上,且首周成績比過去10年任何一位女Rapper都好,甚至是激勵了一代人的時候,他們沒有給我最佳新人獎,而是頒給了一個白人Bon Iver。」其後,今年零入圍的加拿大歌手The Weeknd也在IG控訴:「格林美依然腐敗,你欠我、我的粉絲,以及行業透明度。」

以下為主要類別提名名單:

