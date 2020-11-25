第63屆格林美公布名單　Beyoncé入圍9項成史上最多提名女歌手

第63屆格林美頒獎禮（Grammy Awards）於香港時間今日（25日）公布完整提名名單，天后Beyoncé領跑9項提名，Taylor Swift、Dua Lipa以及Roddy Rich緊隨其後，均有6項提名；Brittany Howard入圍5項，John Beasley、Billie Eilish、Megan Thee Stallion、Justin Bieber等各有4項入圍。

當中，Beyoncé僅憑藉《Black Parade》就已獲4項提名，包括年度製作（Record of the Year）、年度歌曲（Song of the Year）、最佳R&B歌手（Best R&B Performance）以及最佳R&B歌曲（Best R&B Song），《Savage》同樣入圍年度製作，並提名最佳Rap歌手（Best Rap Performance）同最佳Rap歌曲（Best Rap Song），另外兩項分別是最佳音樂錄影帶（Best Music Video）《Brown Skin Girl》、最佳音樂電影（Best Music Film）《Black Is King》。

Beyoncé 9項提名名單。（網站截圖）

Beyoncé是格林美史上獲得最多提名的女歌手，與英國歌手Paul McCartney一樣，已有79項提名，兩人並列第二，排在首位的是美國音樂製作人Quincy Jones同Jay-Z，都有80項提名。

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Beyoncé同Jay-Z相當勁。（Instagram@beyonce）

而Taylor Swift的專輯《Folklore》入圍年度專輯（Album of the Year）同最佳流行專輯（Best Pop Vocal Album），當中《Cardigan》提名年度歌曲、最佳流行歌手（Best Pop Solo Performance），《Exile》入圍最佳流行組合/團體（Best Pop Duo/Group Performance），以及音樂劇《Cats》中的《Beautiful Ghost》提名最佳創作影視媒體歌曲（Best Song Written for Visual Media）。

Taylor Swift獲六項提名。（Instagram@taylorswift）

除此之外，韓國男團防彈少年團（BTS）憑藉《Dynamite》入圍最佳流行組合/團體，同Justin Bieber、Dua Lipa、Lady Gaga、Ariana Grande以及Justin Bieber等同場競爭。

BTS有份角逐最佳流行組合/團體。（Instagram@bts.bighitofficial）

然而，在提名名單公布後，未能入圍的Nicki Minaj在Twitter發文：「永遠不會忘記格林美在我有7隻歌同時在Billboard單曲榜上，且首周成績比過去10年任何一位女Rapper都好，甚至是激勵了一代人的時候，他們沒有給我最佳新人獎，而是頒給了一個白人Bon Iver。」其後，今年零入圍的加拿大歌手The Weeknd也在IG控訴：「格林美依然腐敗，你欠我、我的粉絲，以及行業透明度。」

以下為主要類別提名名單：

+ 3 + 3 + 3