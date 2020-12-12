鄭裕玲被指曾譏諷周星馳唔會紅　動真火澄清從未結怨：加鹽加醋！

德高望重的鄭裕玲（Do姐）在娛樂圈打滾多年，地位崇高，更被譽為無綫電視（TVB）四大「鎮台之寶」之一，一直絕少是非。不過，一直有傳聞指，周星馳在Do姐當紅時期曾請教對方自己能不能紅，但被對方譏諷「路人甲永遠不可能成為主角」，雙方亦因而結怨多年。

Ｄo姐日前在電台節目 《口水多過浪花》激動澄清陳年舊聞！（梁碧玲攝）

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相隔多年，Do姐日前在電台節目《口水多過浪花》中激動澄清事件，指周星馳在擔任《430穿梭機》主持時已經非常欣賞對方：「呢個𡃁仔好得意喎，同人哋表現方式唔同，又喺度搞啲細佬，搞到人哋喊……好嘢總有人發掘，於是調咗佢出嚟戲劇組，嚟咗我哋部劇集，佢同萬梓良好多戲，同我都有少少對手戲。有時佢都會同我傾下偈，之後就有個是非出咗嚟，咁我就要平反啦！」

二人多年來都並未為傳聞澄清！（VCG）

點撃下圖睇二人演藝成就！

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Do姐大喊冤枉並表示：「有次等埋位佢問我做演員有冇前途，（當時你係咩位置？）阿姐嚟㗎啦，但可能周圍有人聽到我哋個conversation（談話）就加鹽加醋，識我咁耐，我係一個會話人唔得（嘅人）？（從來都冇。）同埋我到今時今日我都記得初初出嚟做新人個感覺，我記得我係話你好有potential，好有潛質，比心機做呀咁樣，我諗多數都係咁樣講。點知傳下傳下話『你不如唔好做』，變成咁，何況我係真心覺得佢係好好。」

Do姐更非常憤怒地稱：「啲周刊當時都冇人搵我訪問，我覺得咁樣做好懦弱，懦夫行為，起碼都要fact check（求證）。」她更直斥是假新聞說：「我真係冇講過！」之後，Do姐又指星爺曾因想與她聚舊而出席TVB的慈善節目。

Do姐今次真係嬲，動真火！（陳順禎攝）

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