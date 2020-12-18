踩過界II．短劇評五｜感情戲太多法庭戲太少　急於埋尾失去特色

無綫劇集《踩過界II》今晚（18/12）播至第24集，下星期就會進入結局周。有別於上四個星期劇情，這五集着重於主角群王浩信（飾文申俠）、秦沛（飾簡紹宏）、蔡思貝（飾趙正妹）、張曦雯（飾邵美娜）、張振朗（飾谷一夏）以及姜麗文（飾江寶釵）身上，劇情再度回歸主線理應充滿緊張、刺激感以及追看性，不過由第22集之後就明顯走了下坡，讓人覺得：「跌咗Watt！」為什麼呢？

《踩過界II》第20-24集劇評

第20-24集劇情返回主線。（劇照《踩過界II》）

在拆解劇情為什麼走下坡之前，先要疏理一下第20-24集的劇情，這五集接着了上周文申俠（盲俠）與簡紹宏爭做大律師公會的劇情，引申出郭一凡設計陷害文申俠，而令文申俠被告非禮案，後來第20集就出現大逆轉，簡紹宏不甘做「扯線公仔」，最後更反幫助文申俠。趙正妹（癲姐）的爸爸患肝癌，文申俠就應飛雞叔（秦煌飾）所求將她解雇，後來邵美娜借機向文申俠表白，又遭到拒絕。江寶釵與谷一夏追查一單暴力案件中，又反被控涉嫌殺害嫌疑人。

第20集是今周最精彩的，其餘集數有點「趕埋尾」的感覺。（《踩過界II》截圖）

這五集中雖然發生了兩個需要上庭的案件，但均與社會倫常慘案，或與之前發生過的，需要文申俠伸張公義的無關，所以只能歸類於為了主線劇情進行而鋪上。細心一看就發覺，今周的劇情只是圍繞着主角們，即文申俠與簡紹宏的師徒線，文申俠、癲姐和邵美娜的三角關係以及谷一夏和江寶釵的感情線，雖然主線發展大躍進，但卻有滿滿的不協調感。

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王浩信（飾文申俠）同張曦雯（飾邵美娜）的經歷太少，很難相信他們會產生感情，所以後段出現這些浪漫情節時，觀眾也不會代入感。（《踩過界II》截圖）

早前一篇劇評曾提及，之所以會說《踩過界II》比起《踩過界》更加精彩出色，源自於第二輯的劇情不再執着「推銷」主角的感情瓜葛，恩怨情仇，反而更看重於令觀眾對社會上的人和事的反思，簡單點說，就是比以往的TVB更為「貼地」和有深度，反觀這周的劇情發展，似乎就過於急於想為主角們的感情線「埋尾」，而放棄了以往會令人反思，產生共鳴感的劇集魅力，即是失去了《踩過界II》的一大特色。

第20集十分精彩，簡紹宏一方面扮奸人，但其實暗地裡是幫助文申俠的好人。秦沛（Paul哥）出色的演技得到空間完美發揮。（《踩過界II》截圖）

但其實，只是在這五集之中，加插一至半個個案，或者就能問題解決，例如在令人文申俠捲入非禮案的「女大學生被非禮案」中加以發展，鋪排多些關於丁寧（鄧佩儀飾）背景故事，為什麼她一個法律系學生需要為了200百萬，挺而走險陷害文伸俠，是不是內有「洋蔥」呢？之後再用慣常手法，由文伸俠或者邵美娜出面拯救，會否來得更合理？《踩過界II》一共只有28集，其實再加插兩集亦未嘗不可，總好過令劇集「跌Watt」。

不用看也知道，江寶釵和谷一夏都會「最後冇事」。（《踩過界II》截圖）

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