徐若瑄宣布封肚！死過返生、去廁所都要人幫：不想兒子沒媽媽

徐若瑄、張榕容、李國毅、劉冠廷、林鶴軒、吳念軒、瑞瑪席丹14日出席故宮《故事宮寓》發布記者會，徐若瑄特別挑選了一襲粉紅花色蓬袖洋裝，在一票實力、名氣兼具的演員中更顯氣勢，一開口也是話題十足，劇中大家都受困公寓，徐若瑄想像行山自娛，透露安胎5個月時也靠自娛支撐下來，還自嘲當時因變肥，影相竟然激似圈內知名經理人邱瓈寬。

徐若瑄透露，當時安胎長時間瞓床，連肌肉都萎縮，踎低就起唔返身，連去廁所「開大」都要靠人幫手，覺得好冇尊嚴，又時刻擔心自己同BB會一齊沒命，為令自己不陷在憂鬱情緒中，她拜託家人幫她換上靚裙、人字拖等裝扮，想像自己在夏威夷。徐若瑄也直呼：「我不會再生第二胎了，怕命都沒有，這樣我兒子就沒媽媽了。」

徐若瑄40歲才首度懷孕，為了這一胎需長期臥床、打足300支安胎針，吃盡苦頭，難怪不願再生：

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在《故事宮寓》一劇中，每個人都代表一件文物，徐若瑄是「廬山高」、張榕容是「仕女俑」、李國毅是「翠玉白菜」、劉冠廷是「龍冠鳳紋玉飾」、林鶴軒是「谿山行旅圖」、吳念軒是「皇帝奏摺」、瑞瑪席丹是「霽青描金游魚轉心瓶」。

劉冠廷劇中有穿越能力，原本討論可能要全裸上陣，他也同意了，獲知要定裝還驚訝問：「不是要全裸嗎？」結果讓他穿上浴袍，在浴缸中泡冷水、迅速縮起身體，拍完感想只有：「好冷、好痛！」自曝縮身體時屁股、大腿磨到甩皮。

吳念軒劇中扮郵差，拍攝前沒參與拜神，結果怪事連連，空拍機失控差點砸到他的頭，工作人員都嚇到奔逃，但因為還在拍攝他不敢躲，只能告訴自己：「還好有戴安全帽。」後來機車一直發不動，他一個跨坐褲子破了，剛好那天穿紅內褲，他形容可能有「鎮壓」效果，褲子一破機車就能發動了。

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