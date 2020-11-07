美魔女vs不老男神　網選10大台灣凍齡藝人　索爆徐若瑄竟只排第八

歲月是把豬飼料，隨著時間飛逝，人會老化是很正常的，抵抗不了地心引力，肌膚長年累積的摩擦，若沒有好好的保養，身上的皮膚下垂，臉上的皺紋浮現，這是不少人隨著時光飛逝，害怕出現的煩惱，不過這些現象，在這群台灣藝人似乎是個玩笑啊！

這幾位邁入「四十大關」的藝人們，年齡對他們來說是彷彿是只是浮雲，時光沒有帶走他們的青春，而像是凍齡般停止老化，《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，有哪些40到50歲的不老台灣藝人，其中還有3位男神，保養得宜不輸給女星強勢上榜！

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年10月17日至2020年10月15日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣凍齡藝人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

十位凍齡「4字頭」台灣藝人（DailyView授權使用）

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