由長澤正美、東出昌大、關水渚主演的《信用欺詐師JP：公主篇》現正上映，《公主篇》卡司繼續盛大，請來不少著名演員客串或演出，如瀧藤賢一、廣末涼子、前「AKB一姐」前田敦子等。當中參演女星，幾乎全是凍齡女王？

《信用欺詐師JP：公主篇》劇情講述長澤正美找來關水渚扮演富豪私生女Michelle，假裝是新加坡富豪胡雷盟的遺產繼承人，與拍檔東出昌大及小日向文世潛入胡家爭產。既然講述富豪之家的故事，戲中女演員的造型和戲服固然華麗吸引，而她們的凍齡技術也不容小覷，以下便是她們的保養秘訣。

【信用欺詐師】徐若瑄與長澤正美都保養得宜。（徐若瑄Facebook）

長澤正美（33歲）

長澤正美近年雖不時被指外貌「崩壞」，雙下巴、魚尾紋盡現，不再是女神。其實細心一看，33歲的她皮膚白滑，身材苗條，與當年在《求婚大作戰》中20歲的樣貌未有太大分別，「崩壞」可能只是角度與妝容問題。

近年有人指長澤正美樣貌崩壞。（IG@masami_nagasawa）

長澤正美過去受訪曾表示自己長年手腳冰冷，但她認為如果身體要有良好的新陳代謝，「體溫」十分緊要。因此長澤正美盡量會少吃生冷食物，只喝熱水，透過浸浴提高身體溫度，促進血液循環防止皮膚變得粗糙。

點擊對比長澤正美舊照及現在模樣：

+ 4 + 4 + 4

曾是日本小姐亞軍兼皮膚科醫生友利新在其出版的書籍《女醫師才知道的正確美容法》中也提及有良好的「血液循環」，自然會有漂亮的皮膚及頭髮，甚至可以形成不易胖的體質。然而，33歲的長澤正美雖然保養得宜，但在《信用欺詐師JP：公主篇》的一眾女演員中，卻有點被比下去，不少年紀比她大的女演員凍齡有術，絲毫看不出歲月痕跡。

徐若瑄（45歲）

45歲的徐若瑄一向被封為「凍齡女神」，雖然已是一子之母，卻依然散發少女味，曾經上傳素顏照的她皮膚狀況很好，緊緻之餘也零毛孔。徐若瑄在《信用欺詐師JP：公主篇》中演出重要角色，不少日本網民也大讚徐若瑄是「不老女神」，更直言「以為她只有30歲，當知道她已經45歲的時候驚訝得無法言喻，哪有人45歲會這麼年輕美麗。」

【信用欺詐師JP｜凍齡女星】徐若瑄在《信用欺詐師JP：公主篇》的演出受到日本網民討論。（徐若瑄Facebook）

不過原來徐若瑄曾直言自己算是遲開始保養，30歲才意識到皮膚容易變乾才開始認真保養，更呼籲女生要由25歲開始保養。徐若瑄的凍齡秘訣就是保濕，她每天一定會搽保濕乳液，更曾經在Facebook上分享「我個人的習慣是，完全受不了皮膚乾、女人要隨時水嫩嫩才會看來年輕又漂漂～」而徐若瑄的凍齡秘訣不僅靠保養品，更是「由內到外」。

徐若瑄年輕時的模樣。（《超級無敵追女仔》劇照）

不少都市人都直言無時間做運動，徐若瑄曾於出席品牌活動時指「無時間」只是藉口，「不可能沒有時間運動，會沒有時間，是因為你沒有把它排到你的行程表裡，如果你把運動這件事看得像『工作、跟男朋友約會』一樣重要，並把它排到必做清單裏，那麼你就一定有時間！」

點擊看徐若瑄素顏及其他靚相：

+ 2 + 2 + 2

點擊看電影中其他女藝人的凍齡秘訣===>

+ 4 + 4 + 4

點擊看無綫小花的素顏照===>