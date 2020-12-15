蔡瑞雪分手前已秘戀韓國Oppa化妝師　IG疑洩露戀愛行蹤？

曾到韓國參加選秀節目《偶像學校》的台灣「北一女神」蔡瑞雪（Snowbaby），去年被指介入郭書瑤和前SpeXial成員王以綸的戀情令兩人分手，而蔡瑞雪和王以綸的一年情亦於早前告吹。台灣傳媒今日（15日）踢爆原來蔡瑞雪未與王以綸正式分手前已秘密結交韓國Oppa新歡，兩人不但在街上毫不避忌表現親密，更在分別時抱着對方不放，猶如熱戀中的情侶。而這位韓國Oppa原來就是蔡瑞雪身邊的御用化妝師李昀熹（이균희）。

蔡瑞雪曾於三年前去韓國參加選秀節目《偶像學校》。（MNET）

蔡瑞雪曾與前SpeXial成員王以綸拍拖，近日宣布分手。（Instagram：@rileyxking）

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李昀熹曾於韓國江南清潭洞美容室「PLATFORM DE J」擔任彩妝廳長，他在台灣工作後合作過的藝人多不勝數，昆凌、魏蔓、小薰和陳勢安等等都找他擔任化妝師。而當中李昀熹與蔡瑞雪關係最為親密，兩人不但以兄妹相稱，在他的Instagram上亦經常見到蔡瑞雪的蹤影，出現次數比其餘他合作過的女藝人還多。

蔡瑞雪與化妝師李昀熹以兄妹相稱，兩人IG都經常有對方出現。（Instagram：@2_kyun_hee）

蔡瑞雪早前上載與李昀熹一齊跳舞的約會片段。（Instagram：@snowbabyq）

李昀熹雖然是韓國人，但因為長期在台灣工作而精通中文，因此與懂少少韓文的蔡瑞雪特別投契，再加上他身材高大兼外型帥氣，一點一點俘虜女神歡心並不是件難事。

李昀熹又大隻又靚仔。（Instagram：@2_kyun_hee）

李昀熹雖然是韓國人，但因為長期在台灣工作而精通中文。（Instagram：@2_kyun_hee）

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