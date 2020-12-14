張栢芝10歲兒子Quintus踏入青春期　長汗毛側面愈來愈似謝霆鋒

張栢芝和謝霆鋒於2011年離婚後，兩名兒子均交由栢芝身兼父職獨力撫養。如今長子Lucas和次子Quintus分別已經13歲和10歲，至小就在眾人目光下的成長的他們近年更經常被外界指愈大愈似爸爸謝霆鋒，成為型男指日可待。

謝霆鋒與張栢芝於2006年結婚，2011年離婚。（視覺中國）

栢芝於前年年底誕下小兒子Marcus，與Lucas和Quintus一家四口生活。（微博：@張柏芝）

「01最賞睇娛樂大獎」即日起至12月23日接受投票喇，答埋簡單問題，隨時贏最新5G手機12 Pro！

近日栢芝在Instagram公開一段Quintus溫書的片段，只見今年5月剛剛過10歲生日的他已經漸漸長出不少汗毛，亦減去以前的嬰兒肥露出利落的側臉線條，再加上黑皮膚和濃眉，神情甚有年輕時謝霆鋒的影子。

栢芝在Instagram公開一段Quintus溫書的片段。（Instagram：@cecilia_pakchi_cheung）

只見今年5歲剛剛過10歲生日的他已經漸漸長出不少汗毛，神情亦愈來愈有年輕時謝霆鋒的影子。（Instagram：@cecilia_pakchi_cheung）

另外，13歲的Lucas不但擁有六嚿腹肌，五官更遺傳到父母的優越基因，因為張栢芝早前在Instagram按錯追蹤意外令其Instagram帳號曝光，Lucas的超chok頭像亦因此被公開。他留着瀏海兼戴上金色耳環，擺起單手遮臉多年甫士甚有爸爸謝霆鋒的氣場而成為熱話。

Lucas單手遮着臉露出一雙迷人電眼大眼，左耳更戴上金色耳環，甚有爸爸謝霆鋒的氣場。（Lucas Instagram圖片）

點擊觀看更多張栢芝一家的照片：