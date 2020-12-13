追光吧哥哥｜34歲劉維自爆與2PM是同期練習生　泫雅更曾為他伴舞

有男版《乘風破浪的姐姐》之稱的內地男團選秀節目《追光吧！哥哥》，邀請到汪東城、陳曉東及明道等21位已出道男藝人比賽爭取再以男團身份出道，日前開播後備受關注。在最新一集中，34歲內地歌手劉維登場時表明「我是第一個在JYP培訓的人」，他和韓國男團2PM成員的合照，以及泫雅為他伴舞的影片亦相繼曝光，引起網民熱議。

劉維表示自己是第一個在JYP培訓的人。（微博：@劉維-Julius）

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劉維於20歲時曾到韓國三大經紀公司之一的JYP娛樂接受半年的培訓，甚至在韓國推出過一首歌，不過之後他輾轉回內地向主持界發展，直到2014年才有機會出個人專輯，做回歌手本行。

劉維曾經和2PM成員一起受訓。（微博：@劉維-Julius）

劉維一直在節目強調自己是「唱跳界的遺珠之憾」，並希望可以藉住節目讓更多人知道自己。他在最新一集節目播出後更新微博，公開自己當年去JYP做練習生時與2PM成員的合照，以及Nichkhun及玉澤演寫的親筆信：「就像在JYP練習時收獲的寄語，我希望成為一個『superstar』，這個心願從未改變，只是現在，我更希望成為自己心中的『superstar』，不止追著光跑，也成為能夠擁有獨特光芒的人。」

2PM成員玉澤演寫韓文、英文和中文及劉維。（微博：@劉維-Julius）

2PM成員Nichkhun用英文寫信給劉維。（微博：@劉維-Julius）

2PM（視覺中國）

有網民翻出劉維當年去韓國受訓表演時的片段，站在身旁的女伴舞竟然就是如今紅透全球、當年還未出道的「性感小野馬」泫雅，令大批網民大呼很意外。不過亦有批評聲音指劉維只是想攀關係，透過炫耀自己認識2PM及泫雅而獲得知名度。

劉維在節目提及自己過去在韓國受訓的經歷。（微博圖片）

「性感小野馬」泫雅竟然做過劉維的伴舞。（微博圖片）

泫雅。（tvreport）

同場加映節目組流出的藝人禁忌話題名單：