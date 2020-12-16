54歲李若彤駐顏有術　大方認唔抗拒醫美：每人都有權利追求變美

現年54歲的李若彤近年經常在社交平台分享健身成果，她更不時拍片教大家Keep Fit，大受歡迎！被封為「健身達人」的李若彤多年來保持着凍齡樣貌及身材，不少網民都對她的保養秘訣十分好奇，早前她接受訪問時就大方表示不抗拒靠醫美手段來保持靚樣！

李若彤在訪問中表示不抗拒靠醫美手段來保持靚樣。（影片截圖）

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近年醫美風氣盛行，更有不少女星公開承認曾微調駐顏，而李若彤在訪問中就表示不抗拒：「不用開刀、不用流血的那些簡單的醫美，我是不抗拒的。因為我覺得無論男女老少，你什麼年紀，你每一個人都有權利去追求讓自己變美，不要批判別人，也不要給別人批判自己。你自己想做，你覺得令你開心、自信心增加，那就好了，你不用給別人交代。」對於臉上的皺紋，李若彤就認為不需要太過在意，保持心境開朗最重要！

完全睇唔出真實年齡！（微博@李若彤）

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同場加映：與54歲周海媚同場鬥靚 同齡李若彤輸在過瘦頸紋盡現太顯老？

身形瘦削的李若彤頸紋盡現。（微博@時尚創造營）