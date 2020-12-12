蔡少芬回憶辛酸過往　參加超模比賽落選打回原形：好像灰姑娘

近年蔡少芬（Ada）與老公張晉積極在內地發展，兩人以夫妻檔形式參與過不少真人騷節目，大受歡迎。近期Ada獲邀參加節目《奮鬥吧主播》，在最新一期節目中，她大談當初相繼參加超模比賽及港姐競選的初衷，更提及當年的艱苦生活，掀起熱議。

近期蔡少芬（Ada）獲邀參加內地綜藝節目《奮鬥吧主播》。（微博@蔡少芬）

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Ada在節目中憶述自小貧困，父母離異，她終日在廚房不停地做事，做到變「主婦手」，直至15歲那年她參加了由TVB舉辦的超模大賽，當時家人告訴她比賽期間不用做家務，令她頓時有種飛上枝頭變鳳凰的感覺，可惜最後落選即打回原形：「那天晚上公布名次，就告訴我輸了，然後一回到家，我家人跟我說『從明天開始再做回去吧』，我就覺得好像灰姑娘，突然間變成一個公主，然後給人丟進去又回到灰姑娘的生涯，又要做那些事情。」

Ada直言落選對當時15歲的她來說打擊很大，很難受。（影片截圖）

落選這件事對Ada打擊很大，她甚至在內心暗自發誓以後再也不會參加選美比賽，直至兩年後年僅17歲的Ada以大熱姿態獲得香港小姐季軍：「我在台上跟自己說怎麼樣也要拿到一個名次，然後他說第三名是蔡少芬小姐，我真的開心得沒辦法說出來！」自此Ada加入演藝圈，成為了一位演員，更有不少拍劇機會。不過當時Ada的媽媽欠下巨額賭債，她節衣縮食都無法還清債務，而正好Ada遇上劉鑾雄（大劉）後備受寵愛，大劉更為Ada耗資百萬港元設宴慶祝18歲生日，成為一時熱話，及後亦盛傳大劉送給她總值數千萬元的多個住宅單位。

Ada在1991年以17歲之齡參選港姐，獲得季軍。（影片截圖）

點擊下圖重溫Ada年青時期：

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據知二人分手後，Ada媽媽仍然不斷依賴大劉還債，直至2000年不堪重負的Ada在記者會上哭訴自己為母還過億賭債一事，甚至公開宣布斷絕母女關係。而Ada其後憑着自己努力當上一線花旦，曾與郭可盈、宣萱及陳慧珊被譽為無綫電視「四大花旦」。2003年Ada與張晉因為合作拍劇而相戀，兩人在2008年舉行婚禮，婚後Ada相繼誕下兩女一子，一家五口好幸福！Ada與張晉結婚12年以來，由當初不被看好的「女尊男卑」到如今成為圈中的模範夫妻，總算是苦盡甘來！

一家五口好幸福！（IG@adachoi9800）