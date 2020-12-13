林峯太太張馨月否認對網民人身攻擊　正面開火：詆毀我幾年了

林峯與內地模特兒張馨月（Carina）在去年年底宣布婚訊後一直備受關注，兩人於今年9月升格做爸爸媽媽，Carina亦不時在社交平台分享婚後生活。早前Carina曬出由懷孕時期到目前為止入手的手袋，當中不乏LV、Balenciaga等名牌手袋，因而被指炫富，更被網民攻擊她學歷低、全靠老公養，而Carina亦作出反擊：「首先我靠的不是別人，其次沒有我老公，我自己也可以有這樣的生活水平，不要把你的認知加在我頭上。」

張馨月（Carina）早前被網民攻擊她學歷低、全靠老公養。（IG@carina.xin）

點擊下圖睇張馨月曬出的靚手袋：

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不過人紅是非多，日前又有網民在微博發文指Carina用小號對她進行人身攻擊：「三番兩次發我的照片攻擊我的長相，用狗這類詞彙罵人。」最後甚至Tag Carina，搞到Carina忍無可忍，同網民正面開火：「你們說的事有多少是證據的，說我外圍，什麼給有婦之夫做情婦小三的，說我買熱搜的，詆毀我幾年了，我不跟你們計較當我病貓是嗎？」並聲明會透過法律途徑維護自己的權益。

有網民在微博發文指Carina用小號對她進行人身攻擊。（微博@吃瓜鵝天天爆料）

Carina過往經常被網民將她同林峯曾公開講7次「好愛」的吳千語作比較。（IG截圖）

點擊下圖睇Carina反擊：

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事後該名網民不但將原文刪除，甚至關閉微博賬號，不少粉絲留言力撐Carina，而Carina亦有回應道：「很多網友跟我說叫我不要理，不要生氣，我想說回應她們也是給她們一個機會，她們如果不要那我也就沒辦法了，不是回應就是生氣，放心，我產前產後都沒有抑鬱傾向，我很開心。」其實Carina自從與林峯拍拖以來多次引來爭議，過往更被網民將她同林峯曾公開講7次「好愛」的吳千語作比較，指她處處模仿吳千語，又指她只是替代品，而Carina亦不甘示弱，在IG Stories逐一反擊：「求求你們不要逼我說出7愛真相！」態度相當霸氣！