熊黛林自爆當年倒追郭可頌慘被拒絕　拍拖兩年嫁入豪門做幸福人妻

名模熊黛林（Lynn）在2016年與郭可頌結婚後，誕下一對雙胞胎女兒Kaylor同Lyvia，她更不時在社交平台分享日常生活，身為幸福人妻的她與老公相當恩愛，羡煞旁人。早前Lynn上內地綜藝節目時就大爆與老公郭可頌相識的過程，更直言是自己主動追求對方，但第一次約會竟然被拒絕！

熊黛林（Lynn）依然Keep住Model身形！（IG@lynnx1010）

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現年40歲的Lynn雖然已經是兩女之母，但依然Keep住Model身形，當年更是不乏追求者，但原來當初是她主動追求老公。Lynn透露自己與郭可頌的三家姐郭可思相識多年，在一次聚會上另一位好友計劃撮合當時都是單身的Lynn同郭可頌，於是就安排了一次飯局，而Lynn對郭可頌第一印象都好好，大讚對方有禮貌又孝順，所以她主動出擊：「我跟他說『過兩天一起出來去酒吧吧，我朋友開的』，他就說『唉呀那天我不行』。」慘被拒絕！

Lynn在節目中大爆當初是她主動追求老公郭可頌。（影片截圖）

多次主動出擊更嚇親對方！（影片截圖）

之後Lynn再主動約對方食飯，但郭可頌一開始並不相信她會這麼主動，所以不敢回應，直至Lynn托朋友表達心意：「你跟他說不用怕來吧，上吧，放馬過來吧！」最後兩人互表心意，在2014年底被爆出戀情，Lynn更在2016年3月大方承認男友送3卡鑽戒求婚。家境富裕的郭可頌是郭可盈弟弟，爸爸是經營塑膠廠起家的郭達昌，他除了打理家族生意之外，還兼任5間公司董事，更經營出口貿易公司及創立自家品牌，生意擴展至內地及歐美國家，名副其實是百億富二代！

Lynn與郭可頌在2016年結婚。（IG@lynnx1010）