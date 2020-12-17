奇葩說｜遭當面質疑真人同照片有差別　楊冪聰明反擊顯霸氣

人氣女星楊冪絕對是內地娛樂圈中的話題人物之一，多年來在她身上有不少爭議同聲音，其一舉一動都廣受大家關注。然而她最近卻冇有怕參加辯論節目《奇葩說》第七季，在面對大眾質疑的時候卻聰明反擊，字字珠璣顯得非常霸氣，受到不少讚賞。

楊冪冇有怕上辯論節目。（楊冪微博圖片）

從節目釋出的最新預告片中看，有一位男性嘉賓非常勇敢地當面批評楊冪，直言她真實面貌同照片有差別。但楊冪反應夠快立即聰明地反擊：「沒關係，我的受眾群也不是你們。」回答得相當霸氣，而該嘉賓亦立即作出回應：「我也沒有很喜歡你。」非常精彩。

楊冪霸氣反擊。（影片截圖）

另外，這些年走來而對1許多批評同質疑，楊冪自有一套方法消化，她認為：「你腳底下有陰影，只是因為你在面對着太陽。你在看着太陽，所以你就不要管你身後的那些影子。」還引用了歷史典故作例子：「所以你應該感謝每一個想罵你的人，他都是你草船借來的箭，你就等東風一吹的時候，再說吧！」相當有智慧。除此之外，她亦講到借錢問題，強調自己不會借錢給別人：「我也不借錢給別人，而且我覺得別人如果喜歡我，是因為我有錢的話，我很開心，那證明我有錢。」字字珠機相當犀利，不少網友都期待正片播出，一看看楊冪如何霸氣反擊。

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楊冪字字珠機相當犀利。（影片截圖）