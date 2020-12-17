香港愛情故事｜謝東閔八星期怒減25磅　仲出賣自己肥仔舊相

謝東閔在《香港愛情故事》一改過往的形象，給予人一種極新鮮的感覺，在昨日一集中，他更赤膊上陣，騷了一身肌肉，加上本身已經高大的他，立即成陣男人味飛晒出嚟！

「01最賞睇娛樂大獎」即日起至12月23日接受投票喇，答埋簡單問題，隨時贏最新5G手機12 Pro！

謝東閔在自己的IG透露，自己為了這場戲進行了為期八星期的生酮飲食法，然後再進行一些肌肉訓練，體重由173跌到148，更說這就是「這就是演員的生活」，他更在其IG上post了一張「肥仔相」。

所謂「肥仔相」其實都唔係好肥。（IG@brian_tsetse）

謝東閔在接受《香港01》訪問時說：「其實生酮飲食係包含高脂肪、蛋白質，低碳水化合物的飲食法，強迫身體燃燒脂肪，食物在消化過程中，會將碳水化合物會轉化為葡萄糖，作為大腦的能量。但將飲食中的碳水化合物大幅減低，肝臟會將脂肪轉化為脂肪酸和酮體，而酮體能夠取代葡萄糖，作為能量來源。然後我再加上一定的肌肉段練和帶氧運動，不過其實這種飲食方法並不能鍛鍊到太多肌肉，在八個星期內要建立一定的肌肉時間可能打緊迫，而我之前有點肥，所以這個是我盡力出來的效果。」

原來係用生酮飲食法。（IG@謝東閔）

除了飲食要小心控制，運動方面也不會懶晒，堅持就是成功最大的原因。「盡量每日都做，拍完就收工去，有時開工之前去，大約做45分鐘到一個鐘，跑步嘅話一個星期大約兩至三次，大約8公里左右，其實這種方法主要都係減脂肪為主，因為做咁多帶氧運動同埋這樣的飲食是很難可以段練出肌肉。」謝東閔說。除了他的肌肉，其實不少人對他和王敏奕在劇中的戀情也很好奇，不過他卻大賣關子，只說：「越後越精彩」，還有四集便大結局，大家拭目以待。

即睇謝東閔點喺娛樂圈打拼：

+ 10 + 10 + 10

同場加映：香港愛情故事．中期演員評核｜主角扭轉形象 一人神演技無懈可擊