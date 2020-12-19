KBS歌謠大祝祭2020︱IZ*ONE、ITZY等合作超驚喜　權恩妃險走光

一年一度的「KBS歌謠大祝祭」今天（18日）舉行，新冠肺炎疫情嚴重無阻節目如期舉行。每年歌謠大祝祭，粉絲都最期待歌手們之間的合作舞台，今年由IZ*ONE、ITZY、Oh My Girl及(G)I-DLE忙內成員準備的Apink致敬舞台，一公開就馬上引來網民熱議。

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「忙內組」由IZ*ONE張員瑛、ITZY Yuna、Oh My Girl Arin和(G)I-DLE舒華組成，集合4隊人氣女團年齡最小的成員，顏值高外可愛度亦滿分。4人帶來前輩Apink出道歌《I Don't Know》，完美演繹組合出道的清澀感。

「忙內組」帶來Apink出道歌《I Don't Know》致敬舞台。（KBS截圖）

按圖回顧「忙內組」可愛表演：

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講到其中最令粉絲驚喜的舞台，可說是IZ*ONE李彩燕和ITZY李彩領「彩姐妹」的合作表演，今天二人一同帶來Lady Gaga和Ariana Grande的《Rain On Me》。兩姐妹曾於2013年參加《K-pop Star 3》，7年後彩燕和彩領都分別在兩團大放異彩，粉絲都算看着她們長大一樣。

「彩姐妹」李彩燕、李彩領久違7年再合作，粉絲非常驚喜！（KBS截圖）

按圖重溫「彩姐妹」久違7年合作：

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此外，IZ*ONE權恩妃、GFRIEND SinB、Oh My Girl Yooa和ITZY留真，以及NCT Shotaro、ASTRO文彬、Stray Kids鉉辰、THE BOYZ柱延，則分成兩隊帶來NCT U《Boss》和GOT7《Hard Carry》翻跳舞台。可是權恩妃身穿的黑色背心相當低胸，只要稍有高抄鏡頭都有走光機會，實在睇到粉絲心驚膽戰。

IZ*ONE權恩妃幾乎走光，粉絲擔心。（KBS截圖）

按圖重溫最後一個合作舞台：