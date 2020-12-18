KBS歌謠大祝祭2020︱TWICE等戴口罩行紅地氈　子瑜Mina性感搶鏡

一年一度的「KBS歌謠大祝祭」今天（18日）舉行，雖然韓國新冠肺炎疫情嚴重，但一樣無阻節目如期舉行。BTS防彈少年團、TWICE、GOT7、MAMAMOO、IZ*ONE和ITZY等多組人氣偶像更率先現身紅地氈，可是眾人都要戴口罩上陣，略為可惜。

今天紅地氈意外地由BTS防彈少年團打頭陣出場，Suga仍在休養當中。由於已一段時間未能與粉絲見面，六人用韓英兩語對世界各地粉絲打招呼，V更特別走到鏡頭前向粉絲派福利。其後SHINee泰民、NU’EST、TXT都有陸續土場，其中以22人上陣的NCT最為有氣勢。

BTS防彈少年團打頭陣出場，V更大派粉絲福利。（KBS截圖）

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女團方面，上月才出道的SM娛樂新人女團aespa終於首次現身公開場合，其中最多是非的‎Karina身穿低胸長裙上陣，大曬隱藏級好身材，意外吸睛！而IZ*ONE、ITZY和MAMAOO大部份都以短裙短褲現身，幸好今年紅地氈在室內舉行，一眾女偶像都不如捱凍上陣。TWICE則繼續只有7位成員現身，Sana雖然已完成自我隔離，但為安全起見，今晚缺席KBS歌謠大祝祭。

aespa首次出席公開場合，Karina（左）大曬隱藏級好身材。（KBS截圖）

TWICE繼續得7位成員現身，可是氣勢不減。（KBS截圖）

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