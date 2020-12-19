29歲柯震東狂操肌轉新look　手臂粗壯變筋肉人

台灣男星柯震東五官精緻，擁有183CM高䠷身材，所以一出道就大紅大紫。雖然演藝事業曾經歷了一段低潮，不過在沉寂一陣後亦已經全面復出，雖然曝光率同人氣已經不及從前，但他就透過社交網站同進軍youtuber界同大家分享日常點滴。近日更大曬健身成果，一雙手臂練得非常粗壯，瞬間變成肌肉猛男。

柯震東一出道就爆紅。（柯震東微博圖片）

柯震東在他的instagram動態中，轉貼了同兩位好友一起去健身的照片，換了新髮型剪了平頭的他脫去了從前的稚氣，給人一種成熟的感覺。雖然作勢躲在男星蔡昌憲的背後，但他卻露出壯碩的手臂，剛剛健身完的手臂肌肉線條相當明顯，提升了柯震東的男人味，而他亦打趣留言：「謝謝兩位前輩帶練，這裡燈光真好。」另外，未知是否對自己身材好滿意，柯震東就好有自信地擺Pose讓蔡昌憲拍照，令到他都笑柯震東：「真的假的啦！都給你壯啊。」而柯震東就強調是燈光效果造成，不過無論如何都好看似他要變大隻男，轉一轉形象其實都不俗。

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