柯震東舊作《打噴嚏》完成6年終上畫　監製九把刀證已買回版權

台灣作家九把刀同名小說改編電影《打噴嚏》，原定計劃在2014年上映，沒想到事後男主角柯震東因為被爆出在內地吸食大麻事件，導致其演藝工作全面遭到封殺，其主演的任何作品都遭到停播或換角重拍等。而事隔六年之後，該電影的監製九把刀近日就在Facebook宣布已經將該電影的版權買回來了，預計電影將會不久後上映，如此好消息令不少粉絲聽到都非常興奮。

九把刀證實《打噴嚏》的版權已經在他手中。（九把刀Facebook圖片）

雖然《打噴嚏》因為柯震東吸毒事件而未能上映，但在2017年的時候官方就宣布內地方面會在12月上映，但始終未能上映最後更不了了之。而九把刀經過多時的洽談之後，證實最近已買回《打噴嚏》的版權回來，目前預計待新冠肺炎（新型冠狀病毒肺炎、COVID-19）疫情有好轉恢復正常生活後才上映：「買回版權的過程裡，非常謝謝多方幫忙與成全，只希望給當年的拍攝團隊、給演員、給一直在各種活動底下用哭腔問我「打噴嚏到底什麼時候要上啦！」的讀者們，一個遲來的答案。」而他亦透露原本已經訂下一個檔期，可是因為受疫情影響電影決定延後上映：「原本訂下了一個檔期，也規劃了校園試映，但疫情關係吼，《打噴嚏》這麼尷尬的片名，當然更要配合眾志成城的防疫，上映還是得來延延延。但沒關係啦！總之吼！沒問題了啦！現在是充滿希望地祈禱，繼續我們最擅長的等待啦！」

《打噴嚏》因為疫情問題而需要延後上映了。（《打噴嚏》A Choo Facebook圖片）

另外，根據台灣媒體報導指，原來《打噴嚏》早前已經同各大電影公司洽談好檔期，原訂電影會在5月上映，可是至今疫情仍持續肆虐當中，所以只好延期。不過據該電影的宣傳人員透露，電影目前暫定暑假上映，不過仍要看疫情的情況而決定。

事實上，不少網友聽到電影能重見天日都非常高興，更有網友表示都等到成家立室連小朋友都生了，非常好笑，大家在Facebook留言道：「等到兒子都快上幼稚園了」﹑「一定要買票支持」等，而當年在電影中只是做配角的王大陸，如今都已經變成一線男星了。

電影由林依晨﹑柯震東共同主演。（《打噴嚏》A Choo Facebook圖片）

電影由林依晨﹑柯震東主演，主要講述一位男孩義智（柯震東飾）為了愛上童年的心儀對象莊心心（林依晨飾），而走去學習練拳擊磨練自己，勢要將自己變成一個最勇敢的男人。