Valentino活動變時尚災難現場？　全場女星都輸給劉雯！

意大利品牌Valentino日前舉辦VALENTINO RE-SIGNIFY「再·詮釋」開幕酒會，邀請劉雯、秦嵐、舒淇、唐嫣、朱正廷等出席，大家都紛紛穿上品牌的新款服飾，結果竟意外「車禍連連」。

憑藉《乘風破浪的姐姐》獲得不少關注的湖南衛視主持人沈夢辰身穿Valentino Dairy系列長裙，香芋紫同墨綠色搭配彰顯氣質，但在沈夢辰身上效果平平，單看半裙還好，香芋紫上衣未能完全駕馭到。

沈夢辰雖然身高超過170cm，但對於時尚的演繹力尚缺火候。（微博@Valentino官方微博）

秦嵐作為品牌眼鏡代言人獲邀出席，她同樣身穿Valentino Dairy系列長裙，雖然髮型同妝容都不錯，但整條裙的配色略顯土氣。

其實官方發布的照片已經比動態好看了很多。（微博@Valentino官方微博）

幾位嘉賓中，要數唐嫣的服裝最為簡潔，奈何完全敗在了髮型上！她身穿Valentino 2021春夏黑色連身短褲Rompers，纖瘦細長的四肢非常搶眼，然而，厚重齊蔭配上長捲髮摧毀了整個造型，毫無時尚可言，甚至有些俗氣。

唐嫣的造型被妝髮摧毀。（微博@Valentino官方微博）

+ 2 + 2 + 2

向來在紅地氈上驚艷的舒淇，今次也有少少失手，她同樣以Valentino Dairy系列亮相，不過原本整條裙的印花就比較繁複，加之剪裁與設計有些肥大，令舒淇看上去顯得有些「壯」，又或者梳起長髮會顯得清爽些。而她也在微博笑言：「天冷不想節食，確實夠份量。」非常真實。儘管如此，舒淇的狀態意外成為大家關注的焦點，紛紛大讚：「這臉真的絕了」、「簡直了，是吃了防腐劑嗎」、「她不會老嗎」等。

繁複的設計與剪裁，弱化了線條感，舒淇的頭髮也有些累贅。（微博@Valentino官方微博）

不過在後續的照片中，舒淇對這條裙的演繹力還是不錯的：

+ 2 + 2 + 2

全場唯一駕馭能力滿分的，要數超模劉雯。她以一襲Valentino Dairy系列印花襯衫套裝亮相，隨意披散著中長髮，慵懶且隨性，令網友紛紛感歎：「超模就是超模！」

劉雯駕馭得毫無壓力。（微博@Valentino官方微博）

沈夢辰、秦嵐、舒淇、劉雯所穿的Dairy系列都是2021早春度假系列成衣，以輕盈的布料同寬鬆的剪裁，及撞色、大面積印花呈現。

「01最賞睇娛樂大獎」名單出爐啦，6大娛樂獎包括最有話題新聞、最Sweet新聞、最強金句、年度風雲人物、年度男神及女神，快啲參加有獎投票兼答簡單問題贏最新5G手機12 Pro！