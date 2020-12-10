DIOR 2021秋冬男裝結合塗鴉與中國風　最貴一件襯衫逾350萬！

DIOR 2021秋冬男裝成衣於8日晚在北京舉行。男裝藝術總監Kim Jones與美國塗鴉藝術家Kenny Scharf合作，融合其嚮往未來與致敬歷史藝術運動的卡通主題作品，再採用中式傳統技藝與材質，彰顯獨樹一幟的多元風格。

今次的發布會邀請了不少藝人出席，包括Angelababy、鄧紫棋（G.E.M.）、馮德倫、劉雨昕@THE9、馮紹峰、何超蓮、竇驍等，在展示完所有新系列之後，現場還有五位高人氣男星助陣，王俊凱@TFBOYS、黃軒、陳飛宇、黃景瑜、韓東君齊齊行騷，展示品牌新款。

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然而，五位明星的T台效果不太盡如人意，遭到網友紛紛吐槽似「村口大舞台」，非常土氣與尷尬，同模特兒演繹相差甚遠，不如幾人台下的造型。唯一好些的要數王俊凱，可能因身材比較瘦削，展示出了服裝的設計感與剪裁。

左起韓東君、陳飛宇、黃軒、王俊凱、黃景瑜。（微博@閔塔鯊）

今次將五彩繽紛的塗鴉大面積運用到時裝中，外套、襯衫、服裝乃至配飾等充斥著色彩，增添了不少樂趣。

而在運用中國傳統技藝之餘，設計上也有很多中國元素，包括冷衫上的十二生肖刺繡，與剪紙圖案相對應；西裝腰封的刺繡與燈籠穗，讓傳統與現代碰撞出火花；還有搶眼的中國紅同哪吒頭等。

有網友指，當中最貴的一件襯衫來自Kenny Scharf的塗鴉作品，絢麗的色彩圖案採用了中國傳統蘇繡中打籽技法，在清代通常用於製作龍袍，令龍的眼睛更加生動。該襯衫用了2000種顏色絲線，耗時7000小時，工藝精湛，售價300萬人民幣（約356萬港元）；另一件全釘珠襯衣售價60萬人民幣（約71萬港元），而同系列的釘珠貝雷帽的價錢為17.5萬人民幣（約20.7萬港元）。

由做工的過程看出，Kim Jones對中國文化一定有做相關調研，用心程度還是值得肯定，只是並不太符合大部分網友的審美，今季男裝確實有些難駕馭。