《Running Man》將中國及台灣並列　內地網民狠批辱華要求道歉

由劉在錫、金鐘國及宋智孝等人主持的韓國綜藝節目《Running Man》（簡稱RM），播映10年以來除了在韓國有極高人氣之外，在中外都擁有大批粉絲。然而，有內地網民發現，最新一集中製作組將節目內遊戲地圖上的「北京」和「台北」分別配上中國五星紅旗及青天白日滿地紅旗而有辱華之嫌，揚言要抵制節目，令「RM」一詞於今日（7日）突然登上微博熱搜。

《Running Man》一跑就10年，尤其在海外有着高人氣。（SBS）

在昨日（6日）播出的最新一集節目中，劉在錫及金鐘國等人在印有各國國旗及首都的大富翁棋盤上玩遊戲，清楚見到在越南河內和菲律賓馬尼拉旁邊的正正就是配上五星紅旗的北京和青天白日旗的台北，因此引起大批內地網民不滿，認為節目組有辱華之嫌而要求節目組道歉，目前該集節目亦已在內地下架。

《Running Man》最新一集中製作組將節目內遊戲地圖上的「北京」和「台北」分別配上中國五星紅旗及青天白日滿地紅旗。（微博圖片）

內地網民狠批《Running Man》有辱華之嫌。（微博截圖）

事實上，《Running Man》並不是第一個被內地網民指辱華的節目，李孝利於今年8月在韓國當紅節目《玩什麼好呢？》中因為提及想以「MAO」（마오）一字做藝名，被內地網民質疑有影射毛澤東的意思而有辱華之嫌，因此今次的「辱華」事件亦令多間韓國傳媒報道，引起韓國網民關注，亦因此掀起中韓罵戰。

多間韓國傳媒報道該事件。（sedaily）

「01最賞睇娛樂大獎」即日起至12月23日接受投票喇，答埋簡單問題，隨時贏最新5G手機12 Pro！

點擊重溫早前惹爭議的遊戲片段：

+ 20 + 20 + 20

點擊觀看全昭旻梁世燦的超粉紅片段：