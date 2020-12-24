踩過界II．全劇評｜完美劇本更勝上一輯　惟有三個缺點需要改善

無綫劇集（TVB）《踩過界II》全劇1-28集劇評。

觀眾是殘酷且嚴格的，一套劇集出街後，稍為不好看或出現不合理的事，上至劇本、監製下至演員都會被批評得體無完膚。時隔三年，《踩過界》再開拍續集《踩過界II》自然是備受期待，不止是身在香港的TVB忠實粉絲，與中國內地愛奇藝合作後，劇集面向也包括那數以億計的人口。好睇，當然可以「省靚招牌」，唔好睇，隨時就會「做臭個朵」，此乃背水一戰。

「鐵三角」再度回歸，令人期待。值得一讚的是，《踩過界II》比上一輯更精彩。（《踩過界II》劇照）

還記得早前專訪《踩過界II》監製林志華時，他說過的一句說話：「講資源講場面，我哋一定比唔上外國同大陸，因為佢哋一定多錢過我，所以我可以做嘅就係盡量發揮港劇嘅特色！」事實證明，《踩過界II》這套作品並沒有令人失望，劇情環環相扣，令人有種「一定要睇下一集」的衝動，每集都總會有一到兩個高潮位，好些集數更被設計得如一套短劇般精彩，43分鐘劇情緊湊得令人忘記呼吸。「無屍命案上訴案」的第9集以及「明星換心案」第19集就是其中的代表。

多了一個簡紹宏（秦沛飾），令劇集綿上添花。（《踩過界II》劇照）

港劇的精髓，就是包羅萬有，共治一爐，有主線、有愛情、有笑料也悲傷，毫無疑問《踩過界II》也包含了而且平衡到以上元素，文申俠與簡紹宏（秦沛飾）的對立成為了今次的骨幹，從中帶出了各個單元的故事，以及「盲俠雖然不是必勝，但公義會」這個主旨，加上各個單元背後代表的社會問題，令人作出的反思，成為了「煲劇」後的一個餘韻，中間再穿插上趙正妹（蔡思貝飾）、谷一夏（張振朗飾）和邵美娜（張曦雯飾）等的部份，內容豐富且有層次。

單元故事貼地且真實，亦都是《踩過界II》備受推崇之處。（《踩過界II》劇照）

完美開局的第一集，篇幅雖短但卻十分震撼。（《踩過界II》劇照）

如前文所言，《踩過界II》絕對是今年港劇前五位的高分作品之一，甚比不少外國「炒冷飯」拍到爛尾的億元巨製劇集好上不少。對上一套登陸Netflix的劇集就有2019年，由袁偉豪、惠英紅、姜皓文、蔡思貝等主演的《鐵探》，同樣是以查案為主線再帶出人性軟弱與堅強、光明與黑暗的套路，按質素以及演員陣容的話，其實放在外國串流平台Netflix中其實一點也不輸蝕。

「老戲骨」參演，超卓的演技令整套劇集的質素提升了一個層次。（《踩過界II》劇照）

不過《踩過界II》仍然存在些少問題，例如今輯最重要的角色之一，秦沛的出場機會就略縑不足，也減弱了他與王浩信所帶來的雙雄對壘的緊張感。簡單點說就是：「難得請到呢位咁有份量，觀眾群又多嘅秦沛出山，唔畀多啲戲份確係可惜。」

《踩過界II》想用張曦雯取代李佳芯和朱千雪，卻做得太刻意，建議可以再拍另一些的浪漫節情補充而1是「炒冷飯」。（《踩過界II》劇照）

第一次就叫做「浪漫」，第二次又一樣就做「炒冷飯」、「冇新意」。（《踩過界》截圖）

其實最多觀眾提及的，就《踩過界II》太注重於感情線上，甚至有中國內地網民戲稱《盲俠大律師》為《盲俠談感情》，而的確《踩過界II》在第20集，即踏入最後8集左右，主軸走向就由原來的「伸張公義」變成「談情說愛」，就算是最後數集，關於「玉女性侵案」主角的背後故事的著墨也不多，內容雖然多，但卻少了如「老翁殺妻案」、「快餐店難民兇殺案」等單元故事的貼地和共嗚感。

王浩信與蔡思貝這一對的感情線也十分精彩。（《踩過界II》劇照）

上一輯《踩過界》的感情線以王浩信與李佳芯和朱千雪而主，今輯《踩過界II》就易角用了張曦雯接任，郎才女貌兼是法庭上的對手，本來這段文、趙和邵這個三角關係應是觀眾所愛的，可惜劇本太過刻意營造文申俠與邵美娜的浪漫氣息，特別是那兩幕雨中起舞，真的略嫌老土以及令人無語。不過話說來，其實也是因為文申俠、Never和Yanice這個組合太過成功、完美，才會令人有「原來的CP更好」的感覺。

癲姐（趙正妹）（蔡思貝飾）蔡思貝昏迷，好明顯就是為下輯「踩過界」留伏線。（《踩過界II》截圖）

同場加映：踩過界II．終極演員評核｜主演表現完美 綠葉神級演技堪稱教材

以下為第1-15集各演員評核：

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以下是第15-28集各演員評核：