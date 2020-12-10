踩過界II｜馮素波入行逾七十年　經典七公主曾衝出香港揚威

無綫劇集《踩過界II》今晚（10/12）第十八集講到馬如玉（馮素波飾）為了賠償，決定接受郭一凡（潘志文飾）的和解條件，撤銷起訴，庭上更聲淚俱下地說：「為咗個仔，我咩事可以放棄，喺我生命中，最重要嘅就係琛仔」，場面令人動容。其實馮素波（波姐）入行已經超過70載，演技當然好。

馮素波（波姐）出生於演藝世家，她的父親是1960年代粵語電影演員和導演馮峰，而同父異母的妹妹亦是香港著名演員馮寶寶，已故弟弟馮克安則是70至80年代電影演員及武術指導。童星出身的波姐，早在她6歲就參演過電影《細路祥》的演出，《細路祥》亦是當時只得10歲的李小龍首次擔正男主角的電影，戲中還有李海泉、高魯泉和袁步雲等有名的演員。

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踏入電影圈後，波姐也先後出演過多套電影，其中最經典的就是1967年上映的《七公主》，「七公主」中還有馮寶寶、蕭芳芳、薛家燕以及陳寶珠等演員亦憑電影而走紅，之後波姐更順勢發展歌唱事業，與其餘六位公主一起登台唱歌，後來更獲機會，跟隨泰國的駐場樂隊到泰國皇宮吉拉達宮花園於泰王拉瑪九世（蒲美蓬）等皇室成員面前獻唱《綠島小夜曲》與《玫瑰玫瑰我愛你》，十分之「架勢堂」。

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在娛樂圈打滾多年，直到1980年，波姐因為已婚以及照顧家庭關係而選擇離開，並在一間百貨公司中任職倉務文員，直到4年後，《歡樂今宵》中一個職場訪問播出後，才重新被亞洲電視發掘參演電視劇集《蝴蝶血》，拍攝了《秦始皇》、《張保仔》和《血染紫禁城》後，在1990年無綫電視就向她招手，邀請轉投TVB。近年波姐除了戲劇工作外，也不忙於歌唱發展，2013年開始亦先後舉辦過《馮素波流金歲月演唱會2015》等多場演唱會，還得到過古天樂（古仔）支持購票再送給老人家。在上一篇專訪中，波姐也曾分享過與古天樂相遇時發生過的事，更大讚他成名後也不忘初衷，十分難得。

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