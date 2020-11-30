踩過界II｜74歲白彪曾吸毒講數乜都齊　19歲習武入行成就一代大俠

無綫劇集《踩過界II》周一（30/11）一集講到「快餐店難民兇殺案」，劇中白彪飾演的快餐店難民陳福全（全叔）被控謀殺Patrick（易智遠飾），因為深感自己的過錯，而坦承罪行，其中一句「人人為我，我為人人」更反映了這個角色人生態度，其實「全叔」與白彪以往飾演過的角色都十分相似，一樣都是大俠，樂於助人。

白彪（彪叔）飾演的快餐店難民要在港巷撿垃圾食。（《踩過界II》截圖）

現年74歲的白彪（彪叔），在2014年就由TVB轉投了「香港電視網絡」（HKTV），第一部劇集就是在《我阿媽係黑玫瑰》 中飾演仇先鋒，隨後還參演了《惡毒老人同盟》 和《夜班》 ，直到2019年才回巢參演《愛．回家之開心速遞》飾演陰濕的「雷公」一角，觀眾反應意外的好，證明了就算已屆74歲也好，彪叔依然寶刀未老。

神情、動情都好似，白彪依然寶刀未老。（《踩過界II》截圖）

提起白彪，老一輩的觀眾一定會想起他在1976年佳藝電視中《射鵰英雄傳》以及《神鵰俠侶》，飾演郭靖時，威風凜凜、豪氣的大俠形象。彪叔為香港戲劇界貢獻良多，入行51年參演過的電影至少有100套，早期大多參演《大破白蓮教》、《龍蛇混雜》和《黃飛鴻四大弟子》 等武打電影，90年代後，還參演過《富貴兵團》和《這個阿爸真爆炸》等較輕鬆的電影。這位香港電視史上第一代郭靖「郭大俠」，在劇集方面反而較多元化，試過在亞洲電視的《滿清十三皇朝》 飾演過康熙，也在《我和殭屍有個約會III之永恆國度》 飾演過神龍，後來1989年過檔TVB後，第一套參演的也是處境劇，叫《我愛玫瑰園》，作品也有《學警狙擊》、《畢打自己人》 和《點解阿Sir係阿Sir》。

講起大俠，點少得白彪。（網上圖片）

白彪第一次拍電視劇就擔正做《射鵰英雄傳》的男主角郭靖。

「唔講唔知」，其實白彪的原名叫劉國榮，年輕時住在紅磡鐵皮屋區，成長環境品流複雜，在少年時的好勇鬥狠，還曾經加入過童黨，與黑社會講數和打交，在一篇訪問中更提過自己還吸過白粉，不過他就直言：「屎坑咁嘅味。」說話方式猶如大俠一樣，十分直接。或者是年輕時好勇鬥狠的性格，而注定他是一位天生的「大俠」。

七十年代白彪曾經到韓國拍武打電影，還住過兩年。（網上圖片/IMDb）

他在13歲那年開始學習洪拳，其後還曾經拜師學過蔡李佛拳，19歲他就報讀邵氏演員技能訓練班，跟隨林蛟師父學武，畢業後就加入了電影圈。1973年李小龍遽然離世，武打片市場進入暗淡期，失業在家半年後，他就收到佳視開台的消息，獲邀成為《射鵰英雄傳》的男主角郭靖，劇集由米雪飾演黃蓉，而陳惠敏則是東邪。他笑言這個配搭相當好：「米雪就俏黃蓉，配埋個（我）戇居郭靖，效果便非常好。」播出後便一砲而紅，後來還飾演過兩次「郭靖」，1995年TVB的《神雕俠侶》由古天樂飾演郭靖，而他則是成熟版。1990年白彪全家移民加拿大多倫多後，他已經減少了幕前演出，2017年為了人情味才回到香港為ViuTV拍攝電視劇《詭探》，上年5月又再與無綫簽部頭合約。

白彪飾演的雷公都十分出位。（電視截圖）