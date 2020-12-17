踩過界II｜秦煌入行44年形象百變　「甘草王」最經典一定係周伯通

秦煌（飾飛雞叔）在《踩過界II》今晚（17/12）第23集中，安慰蔡思貝（飾趙正妹）暗示叫她放棄王浩信（飾文申俠），劇中所說的一段佛偈感情真致，雖然沒有爆喊、也沒有激動的演技大爆發，但這一幕反而幕突出了秦煌叔不溫不火，精湛的演技！

秦煌叔今次飾演黑社會大佬加上慈父角色。（《踩過界II》截圖）

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說來巧合，秦煌叔第一套參演的劇集正是1976年的《射鵰英雄傳》，當時由白彪飾演郭靖，而秦煌則是飾演周伯通，可惜今次《踩過界II》中白彪與秦煌並沒有對手戲。入行44年，其實秦煌叔參演過作品不下一百套，由早期的武俠片《射鵰英雄傳》、《雪山飛狐》、《碧血劍》，到90年代的《包青天》、《河東獅吼》、《難兄難弟之神探李奇》等，都有他的演出。居有份量的身形，亦在觀眾心中留有深刻印象，無論是早期的周伯通、程咬金或是《愛·回家之八時入席》的屈基、《大冬瓜》反串做女人的鍾袁氏，甚至是《反黑路人甲》的傅德順，做喜劇角色或是黑社會大佬都別樹一格，更有網民親切地為他取名「卡比獸」（日本動畫Pokémon其中一種生物），可見他在年輕一代心中也十分受歡迎的。

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