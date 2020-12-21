諸朋好友｜宣萱單身多年唔急搵男友　爆竟有金像影帝提議去墳場搵

佢兩個真係講嘢好好笑。（YouTube）

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近日歐陽震華（Bobby）與好拍擋宣萱（Jessica）出席TVB的清淡節目《諸朋好友》，而Jessica在昨日（20日）播出的一集中大談愛情觀。現年50歲的Jessica對外宣稱還是單身，當主持崔健邦問到現時遇到愛情還會不會有憧憬，Jessica笑言：「我覺得會好開心，如果遇到啱嘅，但當你人愈大你經歷嘅愈多，佢一舉一動我已經知道佢想做咩，我以前小時候傻傻哋乜都知，佢對我好少少我就覺得佢好好人，但啲人就鬧我唔好咁天真，咁經歷多咗其實好多人埋嚟都會有目的，當然唔係個個。」

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Jessica雖然沒有透露單身了多久，但身邊的朋友都非常渴望介紹男生給她認識，Bobby和張家輝曾經也希望幫Jessica找到一段好姻緣。最搞笑的是張家輝叫Jessica去墳場，她說：「嗰時候張家輝叫我去墳場，我就好奇去墳場做咩，『個老婆死咗，佢去拜個老婆又幾好，咁佢老婆又死咗，咁你咪有機會囉』所以張家輝叫我墳場搵。」