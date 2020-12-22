香港愛情故事｜龔嘉欣哭崩一幕被刪除　監製林肯：自己都好唔捨得

《香港愛情故事》即將踏入大結局，今日龔嘉欣在其IG上出post，更有幾張劇照，原來是被刪減的戲分，她在post上說：「刪掉了的一場戲 ......子朗 對不起 是真摯的。」

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究竟這一段被刪減的戲分是來自哪一部分呢？監製林肯在接受《香港01》訪問時指：「呢場戲冇對白，喺羅天宇同龔嘉欣取消買賣合約，再接呢場戲返屋企，只係天宇同嘉欣對呢件事嘅感情抒發嘅一個場口，其實Henry（林景程飾）嘅事觀眾都知道晒，其實天宇就係同嘉欣講咗。」他更表示觀眾並不會因此錯過重要劇情，這個情節是兩人走出街後，見到有人賣樓盤，又推銷他們買樓，嘉欣便苦笑，繼而便哭崩，天宇把她擁實，只是少了一個推觀眾心悒的情節。他更指因為篇幅所限，而這場戲是影響整體最小的，自己都不捨得。

這場戲雖然不太重要，不過相信又是一次讓嘉欣發揮的機會，少了一次為頒獎禮加分的演出。

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