香港愛情故事．大結局劇透｜你以為會BBQ？　白彪仲有驚人舉動！

《香港愛情故事》上集講到，子朗（羅天宇飾）回家暫住，發現漢聲（白彪飾）竟主動做家務及關心家人，可惜漢聲與少霞（龔慈恩飾）的關係始終無可挽回。周帆（劉子碩飾）與子婷（游嘉欣飾）交往，想將她塑造為完美理想對象，子婷倍感壓力。周帆藉機提出結婚，更遭帆母揶揄！子婷一腳踏兩船之事傳遍校園，令她慘成網絡欺凌的對象。凱琪的外公德銓（蔡國慶飾）失蹤，外婆金水（馮素波飾）與麗芬（劉溫馨飾）到處找他。子欣（王敏奕飾）向母親少霞講出多年來的心結！

搬返屋企住。（《香港愛情故事》截圖）

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最新一集《香港愛情故事》講到，凱琪（龔嘉欣飾）之母終於輪候到骨灰龕上位。子婷勇於在全班同學面前承認過失，凱傑（林正峰飾）對子婷更加傾心。凱琪眼見曉彤（莊思敏飾）義無反顧再投入網戀尋找真愛，不禁反思與子朗的關係。漢聲一家齊集子欣的攝影展，事隔多時，各人已轉變不少。子朗欲與凱琪重修舊好，感到一切已偏離初衷，決定跟凱琪重拾戀愛的感覺。

想重拾愛情。（《香港愛情故事》截圖）

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