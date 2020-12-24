踩過界II｜大結局充滿遺憾美　蔡思貝昏迷後甦醒係第三輯伏線？

無綫劇集《踩過界II》大結局最後一幕，蔡思貝（飾趙正妹）陷入昏迷後手指郁一郁，觀眾可能會認為是她甦醒的跡像，也有人覺得只是王浩信（飾文申俠）等主角們的幻想，亦有人認為這個充滿遺憾美的結局是為了《踩過界II》第三輯而鋪伏線。

最後一幕，到底蔡思貝（飾趙正妹）會唔會醒返？（《踩過界II》截圖）

監製林志華接受《香港01》訪問，就拆解了這個結局的謎思：「第28集之後有個彩蛋，佢（蔡思貝）會出返嚟，究竟係咩狀態出嚟就要留畀觀眾自己諗。」

充滿遺憾美的結局。（《踩過界II》截圖）

有人說第28集大結局的結尾，是為了拍攝《踩過界III》而鋪伏線，他就否認有關安排：「唔係鋪排，而係我哋覺得呢個係好合適結局。我哋暫時未收到任何消息（拍第三輯），要等播完之後先再傾。」

張曦雯（飾邵美娜）突然間接受張振朗（飾谷一夏）。（《踩過界II》截圖）

另一個最多人關心的，就是為什麼張曦雯（飾邵美娜）會突然間接受張振朗（飾谷一夏）的愛意。他也解釋：「喺現代愛情故事嚟講，Kelly同浩信係好sync（夾）嘅，不過感情嘅嘢就唔係sync，而係感動。要睇下GoGo嗰一刻係咪感動到佢，感情嘅嘢好難用理性去分析，所以就要睇觀眾有冇感覺。」

點擊睇片尾彩蛋 就知蔡思貝有冇死：

+ 18 + 18 + 18

同場加映：踩過界II．終極演員評核｜主演表現完美 綠葉神級演技堪稱教材

以下是第15-28集各演員評核：