踩過界II｜劉穎鏇被強姦場面震撼眼球：明白佢無奈同埋痛苦嘅感覺

劉穎鏇（Tiffany）終於在《踩過界II》登場！不過今次她飾演不是打女或是乖乖女一類的角色，而是劇中被強姦的新晉女星「王芷瑜」。今晚（21/12）《踩過界II》第25集中，劉穎鏇因為誤信黃子雄，而在其公司被落藥迷姦，之後還被阮政峰二度性侵，場面相當之大膽。

並不是每個女星都接受出演被性侵場面，劉穎鏇（Tiffany）今次勇氣可加。（《踩過界II》截圖）

劉穎鏇於2016年贏得「2016年香港小姐」亞軍、最上鏡小姐及現場最受歡迎佳麗獎，其後更順勢加入TVB，主持的《學是學非》和《3日2夜》都大受歡迎。入行以來都以健康青春形象示人，為什麼又會接拍這麼大膽的戲份呢？劉穎鏇接受《香港01》訪問時回答：「我覺得作為一個演員，應該咩嘢都要嘗試，我又唔會話好驚或者好擔心而唔接呢個角色。雖然知道個角色會發生咩事，我都有啲嚇一嚇同震驚。」她也表示，因為相信台前幕後的專業，所以最後還是決定接拍這個被強姦的角色。

參選香港小姐時的劉穎鏇，身材好Fit。（資料圖片）

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她又說自己事前並不太了解拍攝的流程，幸好飾演「周家禮」的黃子雄以及「胡啟賢」阮政峰和幕後人員都十分照顧她：「一去到現場真係好安心，個個都會睇住確保我OK，一cut機又會攞個圍巾畀我冚住，所以我都要多謝啲幕後咁鍚同體貼我。」

劉穎鏇（飾王芷瑜）被性侵後表現出的驚恐有真實感。（《踩過界II》截圖）

今次《踩過界II》的演出，可算是劉穎鏇入行4年以來最性感及最挑戰底線的演出，不過她表示最重要的還是觀眾的感受：「睇返playback嘅時候，我覺得作為演員，最終嘅目的係做得好同埋說服到觀眾，我諗我都達到劇本想寫出嚟嘅畫面，咁我就覺得已經盡咗演員本分，希望大家都會代入到王芷瑜，戥佢慘，明白到佢無奈同埋痛苦嘅感覺，希望觀眾睇完之後，都會被感動到啲。」

劉穎鏇最近轉了新形象，剪了短髮。（資料圖片）

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