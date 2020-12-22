張韶涵湖北商演造成交通癱瘓　未唱完歌就被強行趕離場好尷尬

台灣歌手張韶涵2018年獲邀參加內地綜藝節目《歌手2018》再次走紅，歌聲受到大家喜愛的她，近日就到湖北宜昌商演，吸引大批民眾前來捧場，沒想到亦因此造成附近交通癱瘓，而她最後亦不得意被工作人員趕下台，事件掀起網上不少討論。

張韶涵在內地人氣好高的。（張韶涵微博圖片）

張韶涵受到主辦單位邀請前往湖北宜昌商演，原本登台演唱三首歌的她，最後只演唱完兩首《隱形的翅膀》同《歐若拉》後就被迫暫停表演。事關該場商演是免費入場，於戶外舉辦吸引當地許多民眾前來捧場，萬人空巷的現象令附近擠得水洩不通，最後造成交通癱瘓，正因為如此還沒有表演完畢，張韶涵就不得不提前結束表演，在她下台前還向台下觀眾解釋：「因為是這樣，我剛剛被通知這邊交通癱瘓，所以我沒有辦法繼續站在舞台上，非常抱歉。我現在必需得下台了，對不起，希望大家注意安全，謝謝你們。」而當她說話時一位女性工作人員已經不斷急著拉她要她下台，但似乎話還未說完的她最後更被工作人員強行拉下台離場，畫面非常尷尬。

現場擠得水洩不通。（綜藝奇葩醬微博圖片）

工作人員要張韶涵下台。（影片截圖）

正因為如此有不少網友就紛紛指責主辦方，認為主辦低估了張韶涵的受歡迎程度，而且舞台設置在馬路旁亦相當不宜，沒有做好應有的措施，但同時亦證明了張韶涵的人氣可以話相當高。

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被工作人員強行拉下台離場。（影片截圖）