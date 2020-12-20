胡杏兒內地撈得起兩度登央視大騷　成時尚活動寵兒兼奪獎

「視后」胡杏兒自從將重心轉移內地發展之後，演藝事業愈做愈好，資源同人氣都直逼另一「視后」佘詩曼。單是今年參加一檔綜藝節目《演員請就位》第二季就已經令她知名度急升，近日更獲邀加盟「中國中央電視台」（央視）舉辦的跨年晚會，數一數手指已經是她第二次登上央視的大型晚會表演，是近年唯一一位視后級人馬可以做到，看來在內地非常吃得開。

胡杏兒在內地發展得不錯。（胡杏兒工作室微博圖片）

就在今年10月份胡杏兒無懼他人的點評，鼓起勇氣參加綜藝節目《演員請就位》第二季。在此節目中她作為唯一一位香港演員，加上普通話不太流利，但她卻交出漂亮的成績，在每一場演技比賽中都令人刮目相看，特別是第一場她以安徽話演繹電影《親愛的》，非常專業受到大家一致好評。最後過五關斬六將她最終奪得今季冠軍寶座，亦是史上第一位獲冠的香港演員。

胡杏兒的演技入屋。（胡杏兒工作室微博圖片）

亦因為此節目令「胡杏兒」這個名字更入屋，大家對她的演技給予肯定。成為話題人物的她更接二連三獲邀參加內地多個大型晚會活動，就好似「ELLE風尚大典」﹑「GQ盛典2020」等，更在「時尚先生2020」中獲得「年度品質藝人」獎，似乎在內地市場非常吃得開。近日更強勢加盟成為今年央視跨年晚會的表演嘉賓，是唯一一位香港女演員獲邀。

今年不斷獲邀參加大型時尚活動。（胡杏兒工作室微博圖片）

其實胡杏兒已經不是第一次登上央視大型晚會活動，去年她已經厲害到獲邀擔任央視春節聯歡晚會粵港奧大灣區分會場的主持人，其廣東話普通話切換自如並且字正腔圓，語氣鏗鏘有力當時已經獲激讚。今年再度登上央視如此大型晚會，想必會再令胡杏兒紅遍大江南北。除此之外，胡杏兒今年還參加了央視一個節目《衣尚中國》，向大家展示具中國特色的服裝，同樣獲好評。

另外，在影視劇發展方面，胡杏兒今年還接拍了一部電影名為《宿敵》，同鍾漢良﹑吳鎮宇﹑張兆輝共同主演，是一部警匪動作片，預計在明年上映。而且她手中還有一部電視劇《末代廚娘》待播，相信明年曝光率非常充足。

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胡杏兒去年擔任央視春節聯歡晚會粵港奧大灣區分會場的主持人。（胡杏兒工作室微博圖片）

今年又成為央視大型晚會嘉賓。（微博圖片）