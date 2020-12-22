香港愛情故事｜白彪被讚演活「大男人」　一秒變暖男先係真實自己

由羅天宇、龔嘉欣、王敏奕、龔慈恩和白彪等主演的小品劇《香港愛情故事》今晚（22日）將迎來大結局，雖然不少網民都嫌集數太少，紛紛大呻「唔夠喉」，但根據以往TVB的作風，相信開第二季的機會亦相當大。

白彪在劇中飾演脾氣暴躁的大男人，經常對龔慈恩粗聲粗氣。（《香港愛情故事》劇照）

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昨晚（21）一集，講到一向「大男人」的白彪搖身一變成「煮家男」，竟主動做家務及關心家人，不少觀眾都喜出望外。白彪今次不單演活劇中大男人的角色，獲觀眾大讚演技出色，一秒變暖男亦完全難不到他。而薛家燕早前接受《娛樂新聞台》訪問時，就大爆現實中的白彪性格溫文：「雖然他為武打影星，但平時好斯斯文文，都唔會大聲講嘢，真係勁喎。」而白彪亦稱自己不忍心見龔慈恩經常畀自己破口大罵，令拍擋受盡委屈，他亦稱要請拍擋食飯謝罪！

白彪現實中是一名暖男！（《香港愛情故事》劇照）

重溫白彪變暖男一幕！

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另一方面，不少網民亦認為王敏奕的角色亦相當難演，她內心抑壓，經常封閉自己，要木口木面又要有演技，真係好難！她與龔慈恩解開多年心結一幕，亦令不少網民眼濕濕。

真係好難演！（劇照）

點撃下圖睇王敏奕演技！

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