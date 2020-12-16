萬千星輝｜頒獎禮提名名單出爐　76歲劉丹激鬥林峯王浩信爭視帝

一年一度的TVB台慶重頭節目之一《萬千星輝頒獎典禮2020》將會在明年1月10日隆重舉行，屆時將會揭曉各個獎項花落誰家。TVB今日（16日）在將軍澳電視廣播城公布提名名單，視帝同視后的爭奪戰繼續成為焦點，當中76歲的劉丹會與林峯和王浩信爭視帝，而熱播劇《香港愛情故事》的羅天宇亦獲首次提名「最佳男主角」。而視后方面戰況略為遜色，暫時蔡思貝和李施嬅的呼聲最高！

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最佳男主角

無綫出身的林峯多年來拍了不少劇集，但一直與視帝無緣，更足足陪跑16次，有傳林峯之所以加盟星夢娛樂後再拍《使徒3》全為問鼎視帝鋪路，可惜「爆Seed」反應不似預期，隨時令賽果峰迴路轉！反而另一大熱人選《踩過界2 》的王浩信繼續被看高一線，但突然殺出76歲的劉丹加入爭奪戰，隨時成為二人的最大阻礙。

最佳女主角

相比起以往，今年視后戰況略為遜色，當中蔡思貝分別憑《踩過界II》及《使徒行者3》入圍的被睇高一線，反而龔嘉欣只憑《殺手》獲提名爭視后，反而深受網民注視和讚賞《香港愛情故事》僅獲提名爭「最受歡迎電視女角色」，相當蝕底！

小巴求婚一幕相當有新意，亦好貼地！（劇照）

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