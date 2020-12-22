使徒行者3｜康華曾被爆與美國超市大亨秘婚　擁四層物業身家豐厚

TVB台慶劇《使徒行者3》踏入結局周，隨着韋作榮（馬國明飾）的真正身份被揭開，劇情亦愈來愈緊張，當中Madam G（黃智雯飾）家姐章紀泓（康華飾）原來一直幫Infinity做事，以女強人Look登場的康華相當吸睛，不少觀眾都大讚她無論是樣貌還是身材都保養得宜！其實現年49歲的康華除了是圈中出名的「美魔女」之外，更是一位隱形富婆！

康華在劇中飾演Madam G（黃智雯飾）家姐章紀泓。（YouTube影片截圖）

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畢業於香港演藝學院舞蹈系的康華不時在劇中及大騷上表演跳舞，原來她早在讀書時期已經多次在舞蹈比賽中獲得冠軍，更代表學校到日本、加拿大、北京等地比賽。舞技出眾的康華在入行前曾與打女李賽鳳合作開舞蹈學校，她曾在接受訪問時透露當時教一堂收四、五百元，她的課堂更由朝排到晚，月入更可達幾萬元，收入十分豐厚。

康華曾參演不少劇集，古裝扮相出眾。（YouTube影片截圖）

重溫康華過往作品：

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不過康華在1994年參選香港小姐而入行後就未有再教跳舞，加入TVB後她參演了不少劇集，但她在劇中多數飾演反派女角，包括青樓女子、情婦、奸妃等，因而有TVB「御用情婦」的稱號。康華在2007年約滿TVB後轉往內地發展，不但有機會擔正做劇集女主角，更密密拍了不少作品賺「人仔」。不過為了要照顧年邁的父母，康華毅然放棄內地的事業返港照顧他們，推掉兩套高達7位數字酬勞的劇集，更花費近百萬積蓄給父母做心臟和眼部手術，絕對是孝順女一名。

在劇集《法證先鋒IV》中康華趁鄭子誠飲醉酒時誘惑對方，兩人發生關係，她更因而懷孕，大露背畫面非常大膽。（劇照）

雖然康華曾透露已經單身10年，但她曾被爆與一名美國華僑Ken秘婚，男方家境富裕，在美國開超市，更指康華婚後在美國生活了一段時間，但可惜兩人分手收場，而康華就返港專心拍劇。而一向慳儉的康華不但努力工作，更投資有道，現時手揸四層樓的她早在2012年買入兩個荃灣單位並打通自住，當年市值已經超過2,300萬，成為圈中小富婆！

現年49歲的康華除了是圈中出名的「美魔女」之外，更是一位隱形富婆！（資料圖片）