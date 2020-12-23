Coffee林芊妤貼童年照爆被爸爸嫌又肥又醜　網民︰點解差咁遠！

林芊妤（Coffee）自從成為媽媽後，經常在IG大曬囝囝「翟伯伯」（翟德彥）的可愛照片，萌爆的伯伯冧暈網民。今次Coffee就不是貼囝囝，而是自貼小時候的相片，見到頭兩張相中的Coffee胖嘟嘟的，臉上肉肉的，擠得眼睛都變小了，一點也不似現在的模樣。而第三張就大個一點，她似脫胎換骨一樣，眼大大兼五官標致，而且跟現在的樣子超級似，是靚女一名。

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Coffee好Fit！（Instagram@coffee89921）

Coffee發文解畫︰「爸爸經常說，5歲前的我很肥很醜但很喜歡裙子，他說每次都會阻住我穿裙子，還說我一出生時被我的樣子嚇到，因為又肥又醜眼耳口鼻都快看不到。家人都慨嘆為何哥哥那麼帥妹妹會這樣，但明明就不醜呀還很有自信，看這照片我的眼神和站姿多麼不羈，哈哈哈哈。#突然傳來的童年照 #5歲大病後眼耳口鼻才跑出來的 #所以一直有點害怕如果自己生女兒」。不少網民留下搞笑留言︰「開始期待五歲的伯伯會不會變年輕」、「第一張係女版伯伯喎」、「你爸爸後生時好靚仔喎」、「點解差咁遠，第二張與第三張相」。

點擊下圖睇Coffee細個嘅相同埋佢依家嘅靚相！