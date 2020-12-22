麥明詩更新近況素顏兼低胸上陣　網民︰看樣子十分疲倦

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「十優港姐」麥明詩（Louisa）雖然已甚少出現在幕前，不過她的動態依然引起網民關注。今個月11日是她的29歲生日，她在社交平台貼了自己的照片，寫道︰「Finally have time for a good birthday meal. #簡單就好 #29」，透露自己終於有時間食一餐好的生日飯。照片中的她穿上低胸衫，騷小性感，重點是她素顏上陣，皮膚依然明亮。網民紛紛留言大讚她︰「最美的香港小姐」、「氣質爆燈」、「淡掃蛾眉，一樣省鏡！有種鄰家女孩感覺」、「素顏美」、「好美啊」等。

Louisa有空也會更新社交平台，告知大家她的近況。（Instagram@louisa_mak）

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不過就有人覺得她有點疲態，擔心她工作太忙，留言︰「近排工作是否繁重，看樣子十分疲倦，請多加保重和休息」。都有網民留言問她︰「唔做明星連妝都唔化，而加（家）小（少）化妝係咪皮膚都好左好多呢？」Louisa就少有地回覆了一句「yes」，看來生日月心情也不錯呢！

點擊下圖看看Louisa的素顏相和其他美照︰

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