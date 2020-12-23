李若彤舒淇撞衫難分高下　祝緒丹露香肩穎兒曬長腿爭艷

來到年尾各種大小型的頒獎典禮接踵而來，繼《騰訊視頻星光大賞》圓滿落幕之後，《瑞麗時尚盛典》近日就在杭州隆重舉行，誠邀了不少明星出席，包括穎兒﹑祝緒丹﹑姜潮﹑麥迪娜等人，其中有「最美小龍女」之稱的李若彤以一身低胸裝亮相艷壓全場，獲得網友好評。

但有細心的網友卻發現，李若彤這一身裝扮竟然同舒淇撞衫，雖然二人相差十歲，但她無論在外貌同身材上都不輸後輩，駕馭這件星空裙更突現她的氣質，各有千秋。

李若彤同舒淇撞衫，二人各自穿出不同味道。（李若彤微博圖片﹑飯圈少女日記微博圖片）

54歲的李若彤保養得宜，喜愛運動的她練就苗條好身材，體態完全不輸時下年輕女星。身穿低胸紫色星空系列裙的她，盡現優雅氣質，將長髮向後梳起給人一種乾淨俐落的感覺，再配以閃鑽耳環作點綴，整個人有冷艷Feel，而且她無論擺任何pose都遮擋不了她的高顏值，絕對是360度零死角「凍齡女神」。

碰巧李若彤穿的星空裙則被細心的網友發現，竟然同舒淇撞衫。而舒淇並沒有在裙上進行任何修改，低胸到肚臍位置相當性感，穿出一種嫵媚的感覺出來。二人各有千秋網友都表示難分高下，只能夠說李若彤54歲整個狀態保養得相當厲害。

李若彤54歲依然保養得宜。（李若彤微博圖片）

對比年輕一輩女明星32歲的穎兒則身穿低胸亮片長裙亮相，又大曬白滑長腿，未知是否生完小孩還未修身完畢，則顯得她腰身粗壯，給人熊腰虎背的感覺。而28歲的祝緒丹則身穿透明紗裙亮相，露出香肩盡現甜美，整個打扮中規中矩，還有麥迪娜以一身黑色露腿裝亮相，禮服的珍珠設計過於眼花撩亂，而且廉價感十足，還有孔雪兒﹑薇婭等人沒有特別出眾，似乎整個紅地氈獨靠李若彤在支撐。

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90後女明星爭艷鬥麗。（穎兒微博圖片﹑祝緒丹微博圖片﹑圈內少女微博圖片）