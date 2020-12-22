言承旭低調現身滿月宴最新造型曝光　留長髮滿臉鬍鬚被批走晒樣

台灣藝人安以軒近日在台北為女兒娃寶舉行滿月宴，廣邀圈中不少好友參加，包括小S（徐熙娣）﹑許雅鈞夫婦﹑向佐﹑郭碧婷夫婦﹑賀軍翔等人，其中一向極為低調的言承旭亦有出席，其最新模樣曝光引起網友熱議，一度登上微博熱搜超過200萬人討論。

言承旭之前是以短髮示人居多。（《我好喜歡你》微博圖片）

已有一段時間未有公開露面的言承旭，看似已經很久沒有修剪頭髮，留了一頭長髮的他瞬間回到當年F4時期的模樣，不過就多了一份成熟。而且留了鬍鬚的他亦顯得男人味十足，非常配襯他43歲的年紀，衣著打扮亦非常簡單低調，整體形象同平時在幕前出現的他截然不同。

F4時期的他一頭長髮非常帥氣。（微博圖片）

有網友認為他整個人看起來略顯憔悴同滄桑，似乎失去了偶像的魅力，但另一邊廂有粉絲就力撐他星味依舊沒有消失，見他膚質保養得宜，身材亦沒有發福的跡象，對一個43歲的男人來說整個狀態已經非常好，只能夠說是變了成熟版的道明寺而已。而他亦不抗拒同在場粉絲合照，還展現燦爛笑容流露出滿滿孩子氣，畫面非常可愛。

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久未露面的言承旭留了一頭長髮。（黑頭音樂大賞微博圖片）